【この件について】
¡Ö²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¸ì¤È¤¤¤¦¤«¡£Ä»¤â¤µ¤¨¤º¤ê¤ÇÊ£»¨¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌä¤¦¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè6²ó¤Ç¤¹¡£
¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÈÆ±¤¸»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó10ËüÇ¯Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Îµ¿Ìä¤Ë¼ÄÅÄÀèÀ¸¤¬Åú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¸ì¤È¤¤¤¦¤«¡£Ä»¤â¤µ¤¨¤º¤ê¤ÇÊ£»¨¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌä¤¦¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡Á°¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬ËÍ¤é¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó10ËüÇ¯Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂ³¤¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¸À¸ì¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Æ¡£
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Æ......¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¸ì¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä»¤À¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤º¤ê¤ÇÊ£»¨¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢È¯ÏÃ°Ê³°¤Ë¤â¿È¤Ö¤ê¤ä¼ê¤Ö¤ê¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÌÌÇò¤¤¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ã¤ÆàÇòÌÜá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ÆÇòÌÜ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ëÎîÄ¹Îà¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡³Î¤«¤Ë¡£¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ÏÇòÌÜ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¿ÍÎà¤¬ÇòÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¡×¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ä¤Þ¤Ö¤¿¤Ï²½ÀÐ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢ÇòÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÜ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤À¡×¤È¤«¡Öº£¡¢¹Ô¤±¡×¤È¤«¤ÎÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢À¸Êª¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤¬¤ï¤«¤ë¤ÈÅ¨¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¼ÄÅÄ¡¡½±¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢µÕ¤Ë½¸ÃÄ¤Ç¼í¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢À¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÈÌÜÀþ¤À¤±¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï±¦¤Ë¹Ô¤±¡¢²¶¤Ïº¸¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¤¤Ä¤«¤éÇòÌÜ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼ÄÅÄ¡¡µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±î¿Í¤Î¥¢¥¦¥¹¥È¥é¥í¥Ô¥Æ¥¯¥¹¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇòÌÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Û¥âÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ÆÃÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢ÇòÌÜ¤¬¤Ç¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤óÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢²¶¤Ë¥¬¥óÈô¤Ð¤·¤Æ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê°Î¤¤ÀèÀ¸¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¥¬¥ó¤òÈô¤Ð¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤ë¤È¤Ï¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¼ÄÅÄ¡¡¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ëÀþ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤¤¤â´Þ¤á¤ÆÇ¾¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯Ã£¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¿Í´Ö°Ê³°¤ÎÆ°Êª¤ÏÅ¨¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¤ËÌÜ¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ï½±¤¦¤¿¤á¤ËÈ¯Ã£¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¿Í´Ö¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆù¿©Æ°ÊªÅª¤Ê¿Ê²½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¼ÄÅÄ¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÆù¿©Æ°Êª¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ìë¤Ë¼í¤ê¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇòÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÇòÌÜ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£¥´¥ê¥é¤ä¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇòÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤³¤¬¿Í´Ö¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¿ÍÎà¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇòÌÜ¤¬¿ÍÎàÆÃÍ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¢Æ¬¤È¤¤¤¦¹¢¤Ë¤¢¤ë´ï´±¤Î¹½Â¤¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤³¤Î¹¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤ä·Á¤¬¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤ÊÎîÄ¹Îà¤Ç¤¹¡£°ÌÃÖ¤¬¤¹¤´¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Û¤¦¤Û¤¦¡£
¼ÄÅÄ¡¡¸¤¤äÇ¤ÏÉ¡¤Ç¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ±»þ¤Ë¸ý¤Ç¿å¤¬°û¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¡¼¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹¢¤Î±ü¤Ç¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¡Êµ¤´É¡Ë¤È¿©¤ÙÊª¤ÎÄÌ¤êÆ»¡Ê¿©Æ»¡Ë¤¬¥¯¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤à¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¼ÄÅÄ¡¡Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤Ç¤Ï¡¢¹¢Æ¬¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÉ¡¤Î±ü¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÙ¤Ë¤Ï¶õµ¤¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ÇÙ¤«¤é½Ð¤¿¶õµ¤¤âÁ´Éô¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¡¤ËÈ´¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ý¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÊ£»¨¤Ë¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¸¤¤¬¡Ö¥ï¥ó¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤Ï¹¢Æ¬¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÊ£»¨¤ÊÈ¯²»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤Ä¿Í´Ö¤Î¹¢Æ¬¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â²½ÀÐ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡ÌÜ¶Ì¤è¤ê¹¢¤Î¹ü¤Î¤Û¤¦¤¬²½ÀÐ¤Ë»Ä¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¹¢Æ¬¤ÏÁ´ÉôÆð¹ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ·Á¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÇÙ¤«¤é½Ð¤·¤¿¶õµ¤¤òÀ¼ÂÓ¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ²»¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ý¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯µ¡Ç½¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÃÄê¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡´ï´±¤Î¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Ç¾¤Î¿Ê²½¤âÉ¬Í×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¹¢¤Î¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê²»¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸ÀÍÕ¡Ê¸À¸ì¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»Áà¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÇ¾¤Îµ¡Ç½¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¸À¸ì¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏÇ¾¤½¤Î¤â¤Î¤¬²½ÀÐ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆÃÄê¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢àèàá¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ã¤¬µÛ¤Ã¤¿¶²Îµ¤ÎDNA¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¹ü°Ê³°¤Î¤â¤Î¤¬»Ä¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¶ÚÆù¤äÆâÂ¡¤Ê¤É¤ÎÆðÉôÁÈ¿¥¤¬²½ÀÐ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿ÍÎà¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿À¸Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¸õÅª¤Ë¤Ï¹â²¹¤Î¤¿¤á»à¸å¤ËÍµ¡Êª¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤¢¡¢¾ì½ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤³¤ì¤¬´¨¤¤»þ´ü¤ËËÌ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿Ï¢Ãæ¤Ê¤é¡¢É¹ÄÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¤òÃµ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤ò¿äÍý¤ÇÊä¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÍÎà¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÇòÌÜ¤ä¹¢Æ¬¤Î¹½Â¤¡¢¤½¤·¤ÆÇ¾¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÊÑ²½¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Û¥âÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¹âÅÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ê¸À¸ì¤¬¤¤¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤ÏÆæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÎà¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¡¢»ëÀþ¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤Æ²»À¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÇòÌÜ¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Éð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¿ÍÎà¤Î¼Ò²ñÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£¼ÄÅÄ¸¬°ì¡ÊKenichi SHINODA¡Ë¡¡
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÀè¤¿¤Á¡Ù¡ÊNHK¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£2026Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ
構成●加藤純平(ミドルマン)