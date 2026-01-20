俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香を両親に持つ実業家の岸谷蘭丸（２４）が、１９日深夜放送の「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（テレビ朝日系）に出演。留学経験を語った。

蘭丸は、早稲田実業学校中等部を卒業後、高校はアメリカのニューヨークの高校へ進学し、大学はイタリアのボッコーニ大学へ進学した。

アメリカの留学は「４年間必死に走りぬいた。みんな目血走って勉強してますからね。本当に血反吐きながらやるような」と振り返り、「何言ってるかひとつもわからないし、よくトラブルは発生していましたね」と明かした。

しかしそれでも、海外留学は「選択肢に入った方がいい」という。それは「僕の経験が一番デカいかも。行ってみて世界が見れた。『こうじゃないといけないよね』が、『こんなんでいいんだ』になった。それが楽しいです」と語った。

蘭丸は、今も海外には「年に４回くらいは（行く）…。まぁまだ大学あるんで」と言う現役大学生。「今年ついにムリになって休学したんですけど、来年再来年（大学に）戻って単位全部取り切らないと」といい「今年から学費が自腹なんです」と明かした。

これに「逆にいうと去年まで自腹じゃなかった？」と質問されると「もちろん。親のスネはかじれるとこまで」と力強く答え、笑いを誘った。