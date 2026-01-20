《新作》ほんのりピンクにズッきゅん♡【ローソン】の「いちごタルト & ケーキ」

1月15日のいちごの日にあわせて【ローソン】から、春めく新作いちごスイーツが発売されました。そのなかから今回は、ピンクが華やかなタルトとケーキを紹介します。おうちカフェ気分をぐっと高めてくれそうです。

ご褒美感たっぷりの癒しスイーツ

ピンクと白、アクセントの赤が散りばめられて可愛いが大渋滞！「いちごミルクのタルト」は、数多くのスイーツを食べてきた@oyatsu_panponさんも「まさにいちごミルク」「いちごソースが果肉感がしっかり」「とても美味しかった」と感想を投稿した一品です。\292（税込）。

酸味のアクセントが◎

「いちごミルクのタルト」は、タルト生地、いちごカスタード、いちご果肉入りソース、ピンクのいちごミルクホイップクリーム、ホイップクリーム、いちごシュガーチップの構成で、お皿にうつせば専門店スイーツのよう！ ちょっとした差し入れにも喜ばれそうです。

淡いピンクに気分もほっこり！ 人気商品の新フレーバー

「生ベイクドチーズケーキ」に、いちご味が仲間入り！ 公式サイトによると「濃厚ながらもふわっととろける食感が特長」とのこと。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「とろける食感はもはやのめる」「何個でもたべれる」「とても美味しい」と、味わいや食感を絶賛しています。\297（税込）。

上品さがたまらない！ シンプルさが推しポイント

デコレーションなどをプラスせず、シンプルで素朴なビジュアル。食べる少し前に冷蔵庫から出しておくと、柔らかさがアップしそうだから試してみて！

【ローソン】では、全19種類のいちごスイーツやお菓子などを販売！ 出会えたら即カゴINがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N