明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり＆“ヘブン”トミー・バストウ、記事の影響力に戸惑いを覚える
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（第78回）が1月21日に放送される。
【写真】サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）は長屋からの脱出を思案
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第78回あらすじ
ヘブン先生日録の連載は大好評。トキとヘブンの様子は天国長屋の方にも届いていた。サワ（円井わん）となみ（さとうほなみ）は、自分たちはどうやって長屋を出るのか思案する。
その頃、散歩中のトキとヘブンは町中の人から声をかけられていた。記事の影響の強さに戸惑う2人。そんな中、トキは英語を披露することになってしまう…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
