勝ち運を引き寄せたのは、間違いなく上達した腕そのもの。「大和証券Mリーグ2025-26」1月19日の第2試合はBEAST X・中田花奈（連盟）が東場に親倍満をツモり、＋85.1の大トップを獲得した。チームは第1試合の鈴木大介（連盟）から流れをつなぐ同日2勝、KONAMI麻雀格闘倶楽部を35.2ポイント上回って2位に浮上した。

【映像】狙い完璧！一発ツモで仕留めたドラ6の親倍満

第1試合に登板した鈴木大介は、これまでの不調から完全復活を印象づける個人2連勝。続く当試合は東家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、中田、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）の並びでスタートした。

中田は東1局、鈴木優との2軒リーチを制して満貫のアガリ。東2局は渡辺へ2600点の放銃を喫したものの、東3局の親番ではリーチで6000点をツモり、快調に点棒を伸ばしていく。特大加点の場面が訪れたのは同1本場。中盤に1筒を暗カンすると新ドラがそれに乗り、一気にドラ4の好機となった。テンパイ時、残る1・4索が場に多く切られていると判断すると、中田は2索の単騎待ちを選択して即リーチ。これが好判断となり、2索を一発ツモ。リーチ・一発・ツモ・ドラ4・裏ドラ2の2万4000点（＋300点）を成就させた。

7万点に迫る大量リードで迎えた南1局、2・5索でテンパイすると再び即リーチ。5索をきっちりツモって満貫となり、勝負を決定づけた。このまま大トップを収めた中田はシーズン7勝目、Mリーグ参戦3年目で節目の通算10勝目。MVP争いでも4位へと急浮上した。

試合後の勝利者インタビューでは「点数を持ってから欲張った選択をしましたが、うまくいって良かったです」と笑顔でコメント。チームの同日連勝、そして2位浮上については「こんな景色を見たことがなかったので、本当に嬉しいです」と喜びを語り、通算10勝目を迎えたことについては「あまり良い成績を残せなかったので、たくさん皆さんに喜んでもらえるのは幸せですね」と心境を明かした。

東3局1本場の親倍満を振り返っては、「日和らないで打とうと思った結果」「ドラなしのリーチの予定が、ラッキーでした」と再び笑顔。その際に単騎待ちを選択した理由についても、「皆さんから出てくるとは思っていませんでしたが、もしもということと、山に残っている可能性はあるので」と説明した。

熱烈な声援を送るファンに対しては、「（通算）10勝目ができるとは思っていませんでした。これからも上を見て勝ちたいと思います」と力強くメッセージ。ファンからは「応援続けていてよかった」「ビースト優勝！」「あーんかわいぃ！」といった声が多数寄せられた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）6万5100点／＋85.1

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）3万1400点／＋11.4

3着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）4300点／▲35.7

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）−800点／▲60.8

【1月19日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋875.3（80/120）

2位 BEAST X ＋463.6（82/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋428.4（80/120）

4位 TEAM雷電 ＋93.9（80/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋31.1（80/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲72.0（80/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲150.8（82/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲409.8（80/120）

9位 EARTH JETS ▲537.4（80/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲722.3（84/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

