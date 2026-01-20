【ワシントン＝坂本幸信】国際通貨基金（ＩＭＦ）は１９日、新たな世界経済見通しを公表した。

２０２６年の世界全体の経済成長率を３・３％とし、昨年１０月時点の予想から０・２ポイント上方修正した。米国の高関税政策の影響が逆風となるものの、人工知能（ＡＩ）など先端分野への盛んな投資が全体を押し上げる。

２７年の成長率は、関税の影響が薄れていく一方、不確実性が残ることから、前回予想と同じ３・２％に据え置いた。国・地域別では、２６年の日本は０・７％とし、０・１ポイント引き上げた。高市政権の景気刺激策を反映した。同年の米国は２・４％で、０・３ポイント上方修正した。トランプ米政権による税制優遇策が企業の投資を後押しし、世界をリードするＡＩ投資も追い風となる。２７年は０・１ポイント引き下げ、２・０％とした。

ユーロ圏は２７年まで安定的に推移する見込みだが、ロシアのウクライナ侵略の影響でエネルギー価格の高騰が長期化し、成長率は伸び悩む。２６年の中国の成長率は４・５％で、０・３ポイント上方修正した。昨年の米中合意により、米国が一部の関税率を引き下げたことを織り込んだ。

ＩＭＦチーフエコノミストのピエール・オリビエ・グランシャ氏は１９日の記者会見で「立ち直りつつあるとはいえ、貿易摩擦は不確実性の主な要因だ。米国ではＡＩが多くの労働者にとって代わる懸念も強まっている」と指摘した。