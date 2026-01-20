『未来のムスコ』第2話 早くも大ピンチ…新米ママ・未来の前に思わぬ救世主が現れる
俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の第2話が、20日に放送される。
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
■第2話のあらすじ
思いがけぬチャンス到来も…子育てとの両立は不可能？早くも大ピンチの新米ママ・未来の前に思わぬ救世主が現れる！
颯太（天野優）を自分の子だと認め、一緒に暮らす覚悟を決めた未来（志田未来）。しかし、劇団の稽古とバイトに追われる毎日の中で、自分が本当に颯太を育てていけるのか、不安を抱え始める。
ひとまず親戚の子だと嘘をつき、颯太を沙織（西野七瀬）に預かってもらう未来だったが、颯太は沙織に「僕は未来から来た」と打ち明けてしまう…！
そんな中、劇団の次回公演で、未来が主演に抜擢される。喜ぶ間もなく、颯太を未来に帰す方法が見つからない以上、この生活を続けるしかないと腹をくくった未来は、急いで颯太の保育園探しに奔走。颯太から、未来では近所の「よしずみ保育園」に通っていたことを聞き、訪ねてみることに。
園長の良純（マキタスポーツ）はノリの良い人物で、未来もひと安心…と思いきや、「あなたは本当に母親？」と疑いの目を向けられ、追い返されてしまう。
自分は颯太のことを何も知らない――。そう落ち込む未来だが、主演なのにこれ以上稽古は休めない！八方塞がりの未来の前に、思わぬ救世主が現れる…！
