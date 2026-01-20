深夜1時、仕事を終えて帰宅した男性が寝室をのぞくと、そこには彼女の思わぬ浮気現場が――。その浮気相手に、男性は寝る場所を取られてしまったといいます。

話題となった投稿は、記事執筆時点で142万再生を突破。「確信犯」「したり顔ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：深夜1時に帰宅した男性→寝床を見てみると、彼女が『浮気』をしていて…あざとすぎる『まさかの光景』】

深夜に寝室で目にした異変

TikTokアカウント「yuusei.0909」に投稿されたのは、深夜に帰宅した投稿者さんが寝室で遭遇した出来事。この日、静かに部屋へ入ると、ベッドにはすでに“先客”がいたそう。彼女さんが気持ちよさそうに眠っている隣には、浮気相手がぴったりと寄り添っていたといいます。

しかも、その存在はただ眠っているだけではなかったよう。こちらの気配に気づいているにもかかわらず、動く様子は一切なく、じっと横目で視線を向けてきたんだとか。まるで「ここは譲らない」と主張しているかのような態度で、投稿者さんは寝る場所に困る状態に…。

譲る気ゼロ！？

実はその浮気相手というのは、投稿者さんの愛犬であるゴールデンレトリバー。さらに近づくと、彼女さんの枕に頭を乗せ、体を寄せ直すような動きを見せたそう。距離はむしろ縮まり、密着度は増す一方だったといいます。

完全にくつろぎ、堂々とした様子のワンコからは、あきらめざるを得ない“圧”さえ感じられます。場所を空けるそぶりは一切なく、むしろ当然のように居座る姿に、投稿者さんも降参するしかなかったのでしょう。

あざとすぎる可愛さに完敗した夜

また、注目を集めたのはその時に向けられた視線でした。横目で、しっかりと投稿者さんを捉えるその表情は、どこか余裕たっぷり。勝ち誇っているようにも見え、思わずクスッと笑ってしまいます。

その後も彼女さんのそばに寄り添ったまま場所を譲る気配はなく、動こうとしなかったといいます。眠たげに目を細めながら、まるで「ここは僕の場所」とでも言いたげな態度。可愛すぎるあざとさ全開の“浮気相手”に、白旗を上げた投稿者さんだったのでした。

投稿には「僕はどかないよという強い意志を感じる」「とんでもない可愛さ♡」「勝ち誇った顔がたまらんｗ」「ワンコが本命かもしれない……」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「yuusei.0909」では、ゴールデンレトリバーとの暮らしの中で生まれる、笑いと癒しの瞬間が投稿されています。可愛い姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuusei.0909」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。