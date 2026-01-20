辻希美、中3長男が誕生日プレゼントに欲しがった“意外なもの”とは？「思いっきり食べたいって」

1月18日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。辻が、中学3年生の長男が誕生日プレゼントに欲しがった“意外なもの”を明かした。

動画の中で、辻は夫・杉浦太陽や長男らとコストコに行ってきたと報告しつつ、長男がハマっているというキウイを披露しながら「前回買ったんですけど、1日2日で食べきっちゃったの、せい（長男）が。今回も買ったんですけど、『1個じゃ足りない』って言われて、2個買いました」と、キウイがたくさん入っている大袋を2パック購入したと説明。

その上で、「ここで1回ひと揉めしたもんね。『いやキウイは1個でいいでしょ』っていうひと揉めした」「でも、欲しいらしい。キウイがいっぱい食べたいんだって」「せいがババに『誕生日プレゼント何が欲しい？』って聞かれた時に、言ったそのプレゼントがキウイだったんだって」「キウイを思いっきり食べたいっていう誕生日の願いがあったんだけど、その願いは叶わず終わっていたので、今回買おうかなと」と、購入した理由を話していた。