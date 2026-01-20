気象庁によりますと、全国的に22日（木）にかけて強風や風雪、高波に注意が必要だということです。

北日本では22日（木）にかけて、東～西日本では21日（水）～22日（木）は、大雪による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意が必要だということです。

雪と雨のシミレーションでは、25日（日）にかけて、大雪が予想される地域があります。

3時間ごとの「雪と雨のシミュレーション」

２０日（火）

気象庁によりますと、日本海北部の低気圧は、進路を南よりに変え、20日午後は北海道地方に進んで次第に不明瞭となる見込みです。



低気圧の西側を中心に風が収束し降雪が強まって大雪となり、非常に強い風が吹き大荒れや大しけとなる所があるということです。



また、上空寒気と低気圧周辺の下層暖湿気の影響で大気の状態が不安定となる所があり、北海道地方では、20日は猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、高波に警戒し、21日 にかけて大雪による交通障害に注意・警戒。着雪やなだれ、落雷、突風に注意が必要です。

２１日（水）

気象庁によりますと、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、寒気の流入も強まる見込みです。



21～22日は、 500hPa 5160m付近で-39℃以下の寒気を伴うトラフが日本海や西～東日本を通過して、強い冬型の気圧配置が続き、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)が形成されて北陸地方～山陰に向かうということです。



上空寒気とJPCZ近傍の下層暖湿気の影響で大気の状態が非常に不安定となって雷を伴い降雪が強まり、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となる所がある見込みです。また、850hPaでは、北日本には-15℃以下、東～西日本には -12℃以下の強い寒気が流れ込み、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所があるということです。JPCZの停滞や寒気の流入に伴って同じような所に雪雲の流入が続いた場合には、予想以上の大雪となる可能性があるということです。



北～西日本では21～22日は、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。

２２日（木）

気象庁によりますと、北～西日本では22日にかけて、大雪や着雪、なだれ、落雷、突風、局地的には竜巻などの激しい突風に注意が必要だということです。



さらに、全国的に風が強まり、波が高くなりしける所があるということです。



全国的に22日にかけて、強風や風雪、高波に注意するよう呼び掛けています。

２３日（金）

気象庁の雪と雨のシミュレーションをみると、23日は、日本海側を中心に雪の予報となっていて、北海道、北陸など一部地域で大雪となるおそれがあります。

２４日（土）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、24日は、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪が降るほか、九州や四国地方でも雪の予報となっています。

２５日（日）

25日は北陸、近畿地方など日本海側で大雪の予報となっています。また、四国地方でも雪雲の予報となっています。



予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

