庄内では、冬型の気圧配置の影響により、雪を伴った西よりの強い風が吹き、しける見込みです。２０日昼過ぎにかけて風雪に、２０日昼前から夜遅くにかけて高波に注意・警戒してください。また、山形県では２１日朝から、大雪に注意・警戒してください。

［気象概況］

２０日は、低気圧が急速に発達しながら日本の東から千島近海へ進み、日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まるでしょう。２１日から２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

このため、庄内では、雪を伴った西よりの強い風が吹き、しけるでしょう。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合には、警報級の西よりの風や高波になる可能性があります。また、山形県では大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。





［風の予想］２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 １８メートル （３０メートル）庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］２０日に予想される波の高さ５メートル

［雪の予想］



２０日６時から２１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ５０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ５０センチ

置賜 平地 ３０センチ

庄内 山沿い ５０センチ

庄内 平地 ２０センチ

最上 山沿い ５０センチ

最上 平地 ３０センチ

その後、２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ５０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ５０センチ

その後、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ５０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ５０センチ

その後も、降雪が続き、積雪がさらに増える見込みです。



［防災事項］

庄内では、２０日昼過ぎにかけて、雪を伴った西よりの強い風による建物への被害やふぶきによる交通障害に注意・警戒し、２０日昼前から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。

山形県では、２１日朝から、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれにも注意してください。