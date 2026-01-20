２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン一家の日常を連載している松江新報の梶谷（岩崎う大）がまたもヘブン家に襲来。ネットも「梶谷帰れ！」コールが起こっている。

この日の「ばけばけ」では、ヘブン一家が西洋料理を食べた記事が大反響を呼び、トキ（高石あかり）は、待ちに買い物に行っても好奇の目にさらされ、戸惑う。そしてヘブン（トミー・バストウ）はこれまでずっと好奇の目にさらされていたことに心を痛める。

だが、そんなことはお構いなしなのが記者の梶谷。次の日も夕飯時にヘブン家に襲来。「おった、おった。人気者一家が」と勝手に上がり込み、「まずは本当にありがとうございました。西洋料理を毎日食べている浮世離れした一家っちゅーのが市民の目には憧れの家族に映ったようで、売れに売れまして」「早く読みたい、ヘブン一家のことを知りたいというのが町中から聞こえてくる」などと伝え、連載なので毎日来ると伝える。

だが、毎日何かネタがあるわけでもなく、困惑するヘブン一家。苦肉の策で、ヘブンがトキに英語を教えている様子を梶谷に披露。「これはええがね〜」と梶谷は大喜びだ。

毎日来る…という梶谷の言葉に、明らかに迷惑そうなトキ。ネットも梶谷の無遠慮な取材方法に「日に日に梶谷ウザくなる〜気のせいか、そうじゃない〜」「梶谷の他に、新聞記者おらんの？」「梶谷さん本当に邪魔だな」「梶谷さん、やりすぎです。絶対これが原因で揉めるんでしょ」「ゲスニック梶谷」「梶谷来ないで！！！本当に来ないで！！！まじ来ないで！！！」などの声が上がっていた。