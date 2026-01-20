「俳優さんオーラ凄い」人気漫画家、BL漫画を読む姿に「カッコイイです！」「とてもオシャレ」の声！
漫画家の奥嶋ひろまささんは1月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ソロショットを公開したところ「俳優さんオーラ凄い」「カッコイイです！」といった声が寄せられています。
ファンからは「カッコイイです！」「先生とてもオシャレ」「俳優さんオーラ凄い…！」「大人の黒コーデ 素敵すぎます」などの声が寄せられました。
【写真】「俳優さんオーラ凄い」
「大人の黒コーデ 素敵すぎます」奥嶋さんは「妻との古着屋巡りに疲れ果ててBL漫画に癒しを求めるおっさんの図」とつづり、1枚の写真を投稿。自身のソロショットですが、レザージャケット、帽子、眼鏡をブラックカラーでそろえたおしゃれなコーディネートです。BL漫画を読んでいるようには見えない“イケオジ”っぽさを感じます。
「今年はBLも描きたい」人気漫画『ババンババンバンバンパイア』（秋田書店）などの作品で知られる奥嶋さんですが、2026年にやりたいことについても宣言。1月12日の投稿で「今年はBLも描きたいのでBL漫画を探す旅に出ます」とつづっています。BL漫画は、今後の仕事のためにも読んでいたようです。これからの活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)