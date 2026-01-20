ドン小西が愛車を披露

2025年12月10日、ファッションデザイナーのドン小西さんが自身のインスタグラムで愛車とのドライブショットを披露しました。

その愛車とは、どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ 「ドン小西」×「2000万円超え“高級外車”」を画像で見る！

投稿では、「天気がいいので北方謙三さんとプチドライブ」「ジジイ同士！ せめて車は派手にね」とコメントが添えられ、オープンカーの助手席に小説家の北方謙三さんを乗せた楽しげな2ショットが紹介されています。

写真に登場したのは、ドイツの高級スポーツカーであるアウディ「R8 スパイダー V10」です。

R8は2006年に登場したアウディのフラッグシップスポーツカーで、オープンモデルのスパイダーは2010年に追加されました。なおR8は2016年に2代目へと進化し、2023年から2024年にかけて生産を終えています。

今回の写真に写る車両はデザインから初代モデルとみられ、全長4435mm×全幅1930mm×全高1252mmという低い車高とワイドなフォルムが特徴で、オープンモデルでありながらスーパースポーツらしい存在感を備えています。

ミッドに5.2リッターV10エンジンを搭載し、最高出力525PS、最大トルク530Nmを発生。0−100km／h加速4.1秒、最高速度313km／hと高い動力性能を持ち、鋭いレスポンスが特徴です。

また、オールアルミボディを採用した軽量構造により、オープンモデルでありながら十分なボディ剛性と安定した走行性能を確保しています。

外観は力強さの中に丸みを持たせた愛らしいデザインが特徴で、内装にはレザーを用いた上質な仕上げが施され、スポーツカーとしての高級感を際立たせています。

登場当時の価格（税込）は2194万円と、アウディの中でも特別な位置づけのモデルでした。

投稿に写る車両は左ハンドル仕様で、鮮やかなレッドのボディカラーがドン小西さんのセンスをより一層引き立てています。

投稿には「素敵ですね」「かっこいい」といったコメントが寄せられ、ドライブを楽しむ姿に共感の声が見られました。

鮮烈な赤のアウディ R8 スパイダー V10とともに写る今回のショットは、ドン小西さんのライフスタイルを感じさせる一枚となっています。