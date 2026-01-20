マンUのシーズンチケットを所有「かなりたくさん見てきた」。キャリックが見出した解決策。初陣でシティに２発快勝【現地発】
「素晴らしいスタートだ。今日のような試合展開になったのは、選手たちがあらゆる面で素晴らしかったから。こちらから伝えた情報をもとに、うまく感情をコントロールしながら、試合をまとめてくれた。本当に良かったと思う」
喜びを噛み締めながらそう語ったのは、マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督に就任したマイケル・キャリックだ。現地１月17日、2021年以来となる自身２度目の暫定監督の初陣で、地元ライバルのマンチェスター・シティを２−０で撃破した。
英紙『デーリー・テレグラフ』が「アレックス・ファーガソン監督が退任した2013年からの12年間で、今日のマンチェスター・ダービーはどの試合よりも素晴らしい内容だった」と絶賛したように、ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるシティを圧倒した。
キャリックが採用したのは４−２−３−１。試合開始から目についたのは、相手にボールをもたせ、ミドルゾーンで守備ブロックを形成するユナイテッドの戦術だった。この際、フォーメーションを４−４−２に変形。陣形は引きすぎることはなく、それでいて闇雲にハイプレスをかけるわけでもない。相手の攻撃を中央で寸断してサイドに誘導し、ボール奪取からのカウンターでゴールを狙った。
この策が見事にハマった。ユナイテッドのボール保持率は31.8％にとどまったが、相手のセットプレーでボールを奪い、ロングカウンターから先制（65分）。さらに76分にもサイドアタックから追加点を挙げた。シティのゴール期待値はわずか0.45。この数字は、グアルディオラ監督がシティで指揮を執ったプレミアリーグ364試合の中で２番目に低い記録となった。
試合が終わると、当然のようにユナイテッドのサポーターからキャリックの応援歌が沸き起こった。現役時代と同じ応援歌で「これがキャリック。（ポール・）スコールズじゃないなんて信じられないだろ？」のチャントが鳴り響いた。試合後の会見で当のキャリックは「オールド・トラフォードは魔法のような場所。今日はまさにその通りだった」と微笑んだ。
では、キャリックの初陣は、なぜここまでうまく進んだのか。当然、キャリックの采配が的中したことが最大の要因になる。ただ引き金となったのは、自身がユナイテッドのシーズンチケットを所有し、ほぼすべてのホームゲームを現地で観戦してきたという背景が大きいように思えた。試合後の会見で、キャリックはこう話している。
「ユナイテッドの試合は、かなりたくさん見てきた。シーズンチケットを持っているので、家族と一緒に来ていた。ここ最近も多くの試合を見ているよ。スタジアムに来れば、選手のことがよく分かってくる。なにより自分の目で確かめられるし、自分自身で選手について判断できるようになる。誰もが意見を持っている。直感というものもあるだろう。自分が監督職を与えられた際に、そうしたこれまでの経験が自然と働き始めたんだ」
ミドルレンジで守備ブロックを作り、ショートカウンターを狙う。ユナイテッドの伝統であるハードワークをフィールドプレーヤーの全員に徹底させ、強度の高いプレーを90分を通して貫いた。ルベン・アモリム前体制の試合をつぶさに見てきたキャリックは、こうした“原点回帰”のスタイルが、今のユナイテッドに必要だと感じたのだろう。
細部に目をやると、コビー・メイヌーとカゼミーロのセントラルMFのペアリングがプラスに作用した。ブルーノ・フェルナンデスのボランチ起用や、マヌエル・ウガルテというオプションもあるなか、キャリックは今季国内リーグ戦で先発出場のなかったメイヌーを抜擢した。
メイヌーは下部組織出身の20歳。アモリムとの確執も囁かれていたが、このメイヌーとカゼミーロが中盤中央部で輝き、２−０の快勝に大きく貢献した。キャリックも目を細める。
