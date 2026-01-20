伊藤沙莉、生田斗真、石橋蓮司、三浦透子ら出演――Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』キャスト解禁
動画配信サービス「Netflix」で4月27日より独占配信されるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』。主演に戸田恵梨香を迎え、占い師・細木数子の波乱に満ちた人生を描く本作にて、彼女を取り巻くキャスト陣が一斉に解禁された。
【動画】Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
物語の語り部とも言える重要な役どころを担う美乃里を演じるのは、伊藤沙莉。美乃里は離婚して自立を模索するシングルマザーであり、細木の圧倒的なカリスマ性に引き込まれながらも、次第にその裏の顔に対峙していくことになる。二人の女の対決は、その生き様の違いもさることながら、二人に共通する人生に立ち向かう強さを浮かび上がらせてみせる。すべてを知った美乃里に待ち受けるものとは？
戸田は『スカーレット』、伊藤は『虎に翼』、それぞれ“朝ドラ”で主演を務め、国民的な支持を集めたふたりの共演に注目だ。
さらに、細木の人生に深く関わり、時に騙し、時に騙されながら運命を揺さぶっていく男たちを、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司らが演じる。細木が成り上がっていく過程で欠かすことのできない男たちが、濃密な人間ドラマを織り成していく。
そのほか、昭和を代表する歌手・島倉千代子役を三浦透子が演じるほか、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子らが脇を固め、昭和から平成へと続く激動の時代を鮮やかに浮かび上がらせる。
本作の主人公を演じる戸田恵梨香は、17歳から66歳までの細木数子の人生を一人で体現。圧倒的な人物像と、欲望渦巻く人間関係がどのように描かれるのか――。Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、4月27日より独占配信される。
