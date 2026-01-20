東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.11 高値158.16 安値157.43
159.10 ハイブレイク
158.63 抵抗2
158.37 抵抗1
157.90 ピボット
157.64 支持1
157.17 支持2
156.91 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1646 高値1.1649 安値1.1573
1.1748 ハイブレイク
1.1699 抵抗2
1.1672 抵抗1
1.1623 ピボット
1.1596 支持1
1.1547 支持2
1.1520 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3425 高値1.3435 安値1.3331
1.3567 ハイブレイク
1.3501 抵抗2
1.3463 抵抗1
1.3397 ピボット
1.3359 支持1
1.3293 支持2
1.3255 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7975 高値0.8025 安値0.7963
0.8074 ハイブレイク
0.8050 抵抗2
0.8012 抵抗1
0.7988 ピボット
0.7950 支持1
0.7926 支持2
0.7888 ローブレイク
