東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.11　高値158.16　安値157.43

159.10　ハイブレイク
158.63　抵抗2
158.37　抵抗1
157.90　ピボット
157.64　支持1
157.17　支持2
156.91　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1646　高値1.1649　安値1.1573

1.1748　ハイブレイク
1.1699　抵抗2
1.1672　抵抗1
1.1623　ピボット
1.1596　支持1
1.1547　支持2
1.1520　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3425　高値1.3435　安値1.3331

1.3567　ハイブレイク
1.3501　抵抗2
1.3463　抵抗1
1.3397　ピボット
1.3359　支持1
1.3293　支持2
1.3255　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7975　高値0.8025　安値0.7963

0.8074　ハイブレイク
0.8050　抵抗2
0.8012　抵抗1
0.7988　ピボット
0.7950　支持1
0.7926　支持2
0.7888　ローブレイク