東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.12 高値184.17 安値182.63
186.19 ハイブレイク
185.18 抵抗2
184.65 抵抗1
183.64 ピボット
183.11 支持1
182.10 支持2
181.57 ローブレイク
ポンド円
終値212.25 高値212.39 安値210.63
214.64 ハイブレイク
213.52 抵抗2
212.88 抵抗1
211.76 ピボット
211.12 支持1
210.00 支持2
209.36 ローブレイク
スイス円
終値198.26 高値198.41 安値196.68
200.62 ハイブレイク
199.51 抵抗2
198.89 抵抗1
197.78 ピボット
197.16 支持1
196.05 支持2
195.43 ローブレイク
豪ドル円
終値106.18 高値106.19 安値105.23
107.46 ハイブレイク
106.83 抵抗2
106.50 抵抗1
105.87 ピボット
105.54 支持1
104.91 支持2
104.58 ローブレイク
NZドル円
終値91.69 高値91.75 安値90.54
93.32 ハイブレイク
92.54 抵抗2
92.11 抵抗1
91.33 ピボット
90.90 支持1
90.12 支持2
89.69 ローブレイク
カナダドル円
終値114.00 高値114.09 安値113.30
115.08 ハイブレイク
114.59 抵抗2
114.29 抵抗1
113.80 ピボット
113.50 支持1
113.01 支持2
112.71 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値184.12 高値184.17 安値182.63
186.19 ハイブレイク
185.18 抵抗2
184.65 抵抗1
183.64 ピボット
183.11 支持1
182.10 支持2
181.57 ローブレイク
ポンド円
終値212.25 高値212.39 安値210.63
214.64 ハイブレイク
213.52 抵抗2
212.88 抵抗1
211.76 ピボット
211.12 支持1
210.00 支持2
209.36 ローブレイク
スイス円
終値198.26 高値198.41 安値196.68
200.62 ハイブレイク
199.51 抵抗2
198.89 抵抗1
197.78 ピボット
197.16 支持1
196.05 支持2
195.43 ローブレイク
豪ドル円
終値106.18 高値106.19 安値105.23
107.46 ハイブレイク
106.83 抵抗2
106.50 抵抗1
105.87 ピボット
105.54 支持1
104.91 支持2
104.58 ローブレイク
NZドル円
終値91.69 高値91.75 安値90.54
93.32 ハイブレイク
92.54 抵抗2
92.11 抵抗1
91.33 ピボット
90.90 支持1
90.12 支持2
89.69 ローブレイク
カナダドル円
終値114.00 高値114.09 安値113.30
115.08 ハイブレイク
114.59 抵抗2
114.29 抵抗1
113.80 ピボット
113.50 支持1
113.01 支持2
112.71 ローブレイク