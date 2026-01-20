東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6714　高値0.6717　安値0.6668

0.6780　ハイブレイク
0.6749　抵抗2
0.6731　抵抗1
0.6700　ピボット
0.6682　支持1
0.6651　支持2
0.6633　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5799　高値0.5803　安値0.5739

0.5886　ハイブレイク
0.5844　抵抗2
0.5822　抵抗1
0.5780　ピボット
0.5758　支持1
0.5716　支持2
0.5694　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3869　高値1.3918　安値1.3860

1.3963　ハイブレイク
1.3940　抵抗2
1.3905　抵抗1
1.3882　ピボット
1.3847　支持1
1.3824　支持2
1.3789　ローブレイク