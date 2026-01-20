東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6714 高値0.6717 安値0.6668
0.6780 ハイブレイク
0.6749 抵抗2
0.6731 抵抗1
0.6700 ピボット
0.6682 支持1
0.6651 支持2
0.6633 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5799 高値0.5803 安値0.5739
0.5886 ハイブレイク
0.5844 抵抗2
0.5822 抵抗1
0.5780 ピボット
0.5758 支持1
0.5716 支持2
0.5694 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3869 高値1.3918 安値1.3860
1.3963 ハイブレイク
1.3940 抵抗2
1.3905 抵抗1
1.3882 ピボット
1.3847 支持1
1.3824 支持2
1.3789 ローブレイク
