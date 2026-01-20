ＮＹ金 時間外取引 最高値、グリーンランド巡り欧米対立激化 ＮＹ金 時間外取引 最高値、グリーンランド巡り欧米対立激化

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ金 時間外取引 最高値、グリーンランド巡り欧米対立激化



東京時間08:11現在

ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4680.80（+85.40 +1.86%）



NY金は時間外で上昇、史上最高値を更新。銀価格も最高値をつけている。グリーンランドを巡り欧米の対立が激化しており安全資産である金需要が高まっている。



独財務相は米国の欧州に対する関税脅迫「レッドライン」を超えたとして、欧州は最も強力な対抗措置を講じるべきだと主張、トランプ氏にヨーロッパ人は限界に達したことを明確にしなければならないとしている。仏大統領は「貿易バズーカ」（反威圧措置（ACI））を初めて使う時が来たとコメントしている。



トランプの挑発発言は止まらず、ヨーロッパはグリーンランドではなくロシアとウクライナの戦争に集中すべきだと発言。

外部サイト