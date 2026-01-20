米株価指数先物 時間外取引 ダウ390ドル安、欧米対立受け米国離れ懸念 米株価指数先物 時間外取引 ダウ390ドル安、欧米対立受け米国離れ懸念

米株価指数先物 時間外取引 ダウ390ドル安、欧米対立受け米国離れ懸念



東京時間08:17現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49158.00（-390.00 -0.79%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6912.75（-64.00 -0.92%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25387.00（-302.00 -1.18%）



米株先物は下落、きのうも先物は大幅下落していた。グリーンランド巡り欧米対立激化、トランプ氏の発言により米国離れが懸念されている。為替市場ではドル売りが広がっている。



独財務相は米国の欧州に対する関税脅迫について「レッドライン」を超えたと指摘、欧州は最も強力な対抗措置を講じるべきだと主張。トランプ氏にヨーロッパ人は限界に達したことを明確にしなければならないとしている。



トランプ氏は、ヨーロッパはグリーンランドではなくウクライナに集中すべきだと発言。

