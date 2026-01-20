Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

20日午前8時1分ごろ、東伊豆町で震度1を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県南東沖、震源の深さは60km、地震の規模はマグニチュード3.6と推定されます。