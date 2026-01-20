ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【地震速報】東伊豆町で震度1の地震(20日午前8時1分ごろ) 【地震速報】東伊豆町で震度1の地震(20日午前8時1分ごろ) 【地震速報】東伊豆町で震度1の地震(20日午前8時1分ごろ) 2026年1月20日 8時28分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 20日午前8時1分ごろ、東伊豆町で震度1を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県南東沖、震源の深さは60km、地震の規模はマグニチュード3.6と推定されます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “万引き容疑”かけられた甥が逮捕されぬよう携帯電話でメッセージ送るなど逃走助けた疑い…静岡市職員の女逮捕 発泡スチロールに親しむ！？箱積み上げ新感覚エンタメゲーム｢スタッキング ボックス｣に高校生が挑戦(静岡･裾野市) 浜松拘置支所で自殺図り死亡の被告は国道バイパス逆走事件の被告だった…地裁浜松支部での裁判は打ち切りに(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 介護タクシー, イベント, 鎌倉, 上田, 住宅, 介護, 神奈川, 神事, グループウェア