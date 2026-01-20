原日出子、16時間の“断食”からの手作りブランチ披露「色合いがすごく綺麗」「めっちゃ美味しそう」
俳優の原日出子（66）が18日、自身のインスタグラムを更新。「16時間ファスティングからの 遅い朝昼一緒ご飯は…」と紹介し、手作りの“ブランチ”を披露した。
【写真】「色合いがすごく綺麗」原日出子が披露した“粕汁の雑煮”
「お野菜いっぱいの 粕汁に 私は お餅を焼いて入れて お雑煮 炊き立てご飯を食べたい家族のおかずに 北海道産 天然紅鮭 卵焼き 白菜の塩昆布和え 茄子の甘辛炊き。幸せな 日曜日のブランチでした」と満足そうにつづり、メインの雑煮とおかずが並ぶ食卓の写真をアップした。
この投稿にファンからは「お雑煮も色合いがすごく綺麗で美味しいそうですね 我が家も真似してみたいです」「めっちゃ美味しそう」「身体が温まりそう」「器も素敵ですね」「栄養がからだに染み渡る優しいご飯ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「色合いがすごく綺麗」原日出子が披露した“粕汁の雑煮”
「お野菜いっぱいの 粕汁に 私は お餅を焼いて入れて お雑煮 炊き立てご飯を食べたい家族のおかずに 北海道産 天然紅鮭 卵焼き 白菜の塩昆布和え 茄子の甘辛炊き。幸せな 日曜日のブランチでした」と満足そうにつづり、メインの雑煮とおかずが並ぶ食卓の写真をアップした。
この投稿にファンからは「お雑煮も色合いがすごく綺麗で美味しいそうですね 我が家も真似してみたいです」「めっちゃ美味しそう」「身体が温まりそう」「器も素敵ですね」「栄養がからだに染み渡る優しいご飯ですね」などのコメントが寄せられている。