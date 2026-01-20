30周年のポムポムプリンを独占取材、疲れた現代人には“ポムが効く？”「むずかしいこと一旦わすれて、の〜んびり」
今年でデビュー30周年を迎えたポムポムプリン。昨年の『サンリオキャラクター大賞』では1位に輝き、最近ではラジオ出演や新曲も話題に。そんな盛り上がりを見せるプリン本人（本犬？）が、インタビューに登場！ アニバーサリーイヤーのメッセージは、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」。プリンらしい言葉だが、日々の仕事や勉強に追われる人にはグッとくる…。疲れた心を癒してくれる、プリンののんびりトークをお届けする。
【画像】取材後のプリンたち…頑張ったら眠くなっちゃった？
■祝30周年「いっぱいお昼寝して、いっぱいあそんでただけなんだけど…」
ポムポムプリンは、1996年にデビューしたサンリオのキャラクター。ゴールデンレトリバーの男のコで、のんびりマイペースな性格。茶色のベレー帽がトレードマークだが、おしりの「しるし」も大人気。2025年の『サンリオキャラクター大賞』で9年ぶりに1位に輝いたプリンは、最近ではラジオパーソナリティーに挑戦したり、30周年記念の新曲「ポムポムPow」も話題となった。ハムスターのマフィンら、“チームプリン”などお友だちもたくさんいて、SNSでほのぼのとした日々を投稿している。
――30周年、おめでとうございます！ まず、感想を教えてください。
【ポムポムプリン】はーい！ ぼく、いっぱいお昼寝して、いっぱいあそんでただけなんだけど…みんながずっといっしょにいてくれたから、いつだってのんびりぼくらしくいられたよ♪ ありがとう〜！ みんなのことだーいすき♪
――お友だちのマフィンくんはいかがですか？
【マフィン】アニバーサリーってことは、きっとごちそういっぱい食べられまちゅね。
――プリンくん、2025年の『サンリオキャラクター大賞』では9年ぶりの1位に！ どんな気持ちでしたか？
【ポムポムプリン】びっくりしたけど、と〜っても嬉しかったよ！ みんなから、大好きって気持ちがたくさん届いて…ぼくってしあわせものだ〜☆
――その時は「おいしいものをいっぱい用意して、みんなにお礼がしたいな！」と言っていました。30周年イヤーはみんなにたくさんお礼ができると思いますが、意気込みをお願いします。
【ポムポムプリン】ぼくらしくの〜んびりがんばるよ！ みんなにもらった大好きの気持ちをたくさんお返ししたいな。実は、チームプリンのみんなで、おなかもこころもいっぱいになっちゃうイベントを計画中なんだ♪ たのしみにしててね☆
――30周年イヤーの前からプリンくんは積極的に活動しています。12月13日には『オールナイトニッポン0』に初挑戦！ のんびりしたトークがクセになりそうでしたが、やってみていかがでしたか？
【ポムポムプリン】いっぱいお昼寝していったけど、途中で眠くなっちゃわないかドキドキしたよ〜。プリン体操して元気いっぱいがんばったんだ♪ じょうずにお話できたかな〜？
――とてもじょうずでしたよ！ ゲストの山下美月さんは、「一人っ子でも、プリンくんとずっと一緒にいれたから寂しくなかった」と子ども時代のお話をしていましたね。リスナーからも同様の投稿がありましたが、プリンくんはどう受け止めましたか？
【ポムポムプリン】みんながずっとお友だちでいてくれたんだなって、すっごくうれしかったよ。ぼくのそばにいてくれて、ありがとう☆ これからもずーっとずーっとお友だちだよ。
――それにしても、30年はとっても長い時間ですよね。プリンくんは成長したことや変わったことはありましたか？
【ポムポムプリン】お友だちをいっぱいつくれたよ〜！ ご近所のお友だちもいっぱいできたけど、寒い国の“バニラ”や“ホイップ”、暑い国の“ココナッツ”とか、遠くまでおでかけして出会ったんだ♪ チームプリンのみんなだけじゃなくて、これから世界中のお友だちにも会ってみたいな〜。
――プリンくんはXでも人気者なので、世界中で待っている人がたくさんいますよ！ とくに「おしりのしるし」や「ベレー帽」の投稿は人気ですが、投稿するときに意識していることはありますか？
【ポムポムプリン】みんながかわいいって褒めてくれて照れちゃうな〜☆ Xの投稿は、たのしい気持ちが伝わるようにみんなで写真を撮ってるんだ。チームプリンのみんなでアイデアを出す日もあるよ。みんなはどんな写真が見たい？
■元気と癒しをくれる新曲に“ノーベル平和賞に近づいた”の声、「ぼくって、えらいのかな？ えへへ」
――そして、YouTubeにMVが公開されたアニバーサリーソング「ポムポムPow」もとても楽しい曲でした！ 玉屋2060％（Wienners）さんが作詞・作曲していますが、聴いて、踊って、どうでしたか？
【ポムポムプリン】マフィンとふたりでノリノリで歌ったよ。歌ってたらいろんなことを忘れちゃうんだ〜♪ みんなもポムッとジャンプして、いっしょに踊ってくれるとうれしいな。ポポポムポポポムポムポムポポPow〜♪ …あれ？ 今なんのお話してたんだっけ…。
――新曲のお話です（笑）。2024年に発表した「プリンとマフィンのポムポムビート☆」も大人気でしたが、プレッシャーはなかった…？
【ポムポムプリン】プレッシャー…？ う〜ん、ぼくにはよくわからないけど…みんながたっくさんポムポムビートを踊ってくれてすっごく嬉しいよ！ ポムポムPowと一緒に、もっともっと踊ってほしいな〜。
――MVには、「疲れ切った社会人にはやっぱりポムが効く」「すごく癒された」「ノーベル平和賞に近づいた」というコメントも寄せられていました。みなさんの反響についてはどう感じますか？
【ポムポムプリン】みんなからのたくさんコメント！ とってもうれしくって、ぜ〜んぶ読んでるよ☆ ありがとう〜！ こんなにほめてもらえるなんて、ぼくって、えらいのかな？ えへへ。
――そして、1月17日から2月1日まで、山手線のいたるところにプリンくんが登場します。きっと、働く人、学生さんを癒してくれると思いますが、どんなことを感じてもらいたいですか？
【ポムポムプリン】 ぼくはおでかけだーいすき！ みんなのおでかけも、わくわくでいっぱいになるといいな〜。電車の中もぼくでいっぱいなんだよ☆ ぼくも乗ってみる〜♪ いっしょにおでかけしよ？
――プリンくんと一緒に電車に乗りたいです…。世の中の人は勉強、仕事、将来…など、考えることがいっぱいで心が疲れている人も多いんですよ。30周年のメッセージは「むずかしいこと、しらんぷりん♪」ですが、プリンくんはどんなことを感じていますか？
【ポムポムプリン】ぼくはみんながいてくれるから、いつもぼくらしくいられるんだ♪ でもね、みんなは考えることがいっぱいなんだって。ず〜っと考えごとをするのは、たいへんだよね〜。ぼくとあそんでるときは、みんなも自分らしくいてほしいなあ〜。
――最後に、毎日がんばっているみなさんやファンの方へ、プリンくんからのメッセージをお願いします！
【ポムポムプリン】ぼくたちといっしょにいる時は、むずかしいこと一旦わすれて、の〜んびりしてほしいんだ。合言葉は「むずかしいこと、しらんぷりん♪」 いっしょにポムポムしようね☆
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
