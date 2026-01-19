「ヴァン クリーフ&アーペル」が新作香水を発売　夕暮れに咲くチュベローズの官能性を表現

「ヴァン クリーフ&アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、フレグランスコレクション「コレクシオン エクストラオーディネール」から新作「フルール ドゥ ニュイ オーデパルファム」（75mL 2万7940円）を2月18日に発売する。

【画像をもっと見る】

コレクション エクストラオーディネールは、メゾン初のフレグランスコレクションとして2009年に誕生。宝石のように素材の魅力を引き出す調香により、創業以来の指針である「感動への探求」を香りで形にしている。

新作は、夕暮れにのみ咲く花・チュベローズに着目。日中のぬくもりから夜の静寂への移ろいを香りで描くことで、その神秘性や官能性を表現した。香調は、ピンクペッパーとプチグレンのフレッシュな香りで始まるフローラルアンバー。甘くクリーミーなチュベローズを軸に、アクセントのソルティアコードで引き立てながら、バニラやムスクのミルキーで温かな余韻で幕を閉じる。調香師 シドニー・ランセスールは「光に包まれた、夏の夕暮れ時に摘み取られたチュベローズを思い描きました。このやわらかく、魅惑的なコンポジションは、自然が持つ最も親密な美しさを讃えるものです」と述べた。