異例のハイペースだ。広島の森下暢仁投手（２８）が１９日、マツダスタジアムで自主トレを公開し、今年初実戦登板の照準を２月１０日の紅白戦に合わせていることを明かした。登板することになれば、自己最速での初実戦登板となる。昨季１４敗からの逆襲を期す中、２年連続開幕投手にも意欲を示し、競争を勝ち抜く姿勢を際立たせた。以下は、主な一問一答。

◇ ◇

−このオフはどんなことを考えて練習している？

「去年、体を痛めてしまったので、そういうことがないように見つめ直しています」

−昨年までは沖縄で前田健太投手らと自主トレをしていたが、今オフは広島が拠点。

「沖縄でやってきたことと、そんなに変わらない。肩のトレーニングがちょっと多くなったのかなと。体の動かし方だったり、そこをだいぶやりました」

−投球フォームを見つめ直した。

「肩、肘に負担がかかる投げ方になっていた。下半身も使えていませんでしたし、動かせていないところを動かしながらやりました」

−どのように？

「動画を見ながら、下半身の使い方も意識して。今のところいい感じかなと思っています」

−今年はどんな１年にしたいか。

「最終的にはチームが優勝できるように、しっかり貢献できるように頑張りたいと思います」