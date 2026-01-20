戸田恵梨香主演『地獄に堕ちるわよ』、ティーザー予告＆ティーザーアートが解禁 日本一有名な占い師・細木数子の“真実の顔”とは？
戸田恵梨香が主演するNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』より、ティーザー予告とティーザーアートが解禁された。
【動画】『地獄に堕ちるわよ』より予告映像が解禁
独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子。レギュラー番組を抱え、著書は「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界記録を樹立するなど、テレビ界や出版業界を席巻した。彼女は救世主か、それとも悪魔だったのか――富も男も名声も吸い尽くすかのような、その圧倒的な生のエネルギーが人々を惹きつけた。
戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁かれた女傑の素顔とは？
戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
17歳から66歳まで、細木数子の波乱の人生を演じたのは、人気と実力を兼ね備えた戸田恵梨香。転んでもただでは起きない底なしのバイタリティと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する。
監督を務めるのは、映画『脳男』『去年の冬きみと別れ』の瀧本智行と、『ガンニバル』シーズン2の大庭功睦。人間の本質に鋭く迫りながら、社会性を織り込んだ重厚な演出で高く評価されてきた瀧本は、細木の激動の人生を緻密かつ力強い映像で描き出す。
戸田の渾身の演技について、瀧本は「稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた」と語る。大庭はNetflixとともに企画初期から本作に関わり、徹底したリサーチをもとに細木数子という圧倒的なキャラクター構築に貢献した。
映像化が報じられて以来、注目を集め続けてきた「戸田恵梨香が演じる細木数子」のベールが、いま少しずつ明かされ始めた。ついに解禁された本作初映像となるティーザー予告では、「日本で一番有名な占い師」「現代の預言者」「女帝」「妖怪」「インチキ占い師」「詐欺師」――冒頭から細木数子を形容するさまざまな言葉が発せられる。
続いて映し出されるのは、大勢の取り巻きを引き連れてテレビ局内を闊歩する姿や、高額な墓石のカタログを手に占いをする姿だ。さらに、若かりし頃に銀座でホステスのママとして働く姿や、ホストクラブでシャンパンタワーを前に豪遊する姿など、目まぐるしく変化する、いくつもの顔を持つ細木数子の姿が描かれていく。
また、ティーザー予告で印象に残る蛇笛を用いた、見る者の心をゾクゾクさせる音楽は、NHK大河ドラマ『どうする家康』の音楽等でも知られるピアニスト・作曲家の稲本響が担当。映像と音の一体化によって細木の人生の激烈さがより深く刻み込まれている。
細木の自伝小説の執筆を依頼された作家・魚澄美乃里を演じるのは、NHK連続テレビ小説『虎に翼』のヒロインを務め、全国区の人気を獲得した伊藤沙莉。本作では、美乃里の視点を通して、細木の「真実と嘘」を私たちは目撃していく。
細木の手練手管に絡め取られそうになりながらも、ある時からその裏の顔を追い、真正面から対峙していく美乃里。男を利用しながらのし上がった昭和の女と、離婚を経て自立を模索するシングルマザー――2人の女の対決は、生き様の違いのみならず、人生に立ち向かう強さという共通点をも鮮やかに浮かび上がらせる。すべてを知った美乃里に待ち受けるものとは――。
美乃里は細木の過去に迫る中で、彼女の人生に影響を与えた数多くの人物の存在を知ることになる。深く関わり、時に騙し、時に騙されながら運命を揺さぶっていく男たちを、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司らが演じる。さらに女性陣も華やかだ。昭和の大歌手・島倉千代子役に三浦透子を迎え、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子ら実力派俳優陣が集結。細木の怒涛の人生を、鮮烈に描き出していく。
また、同時に解禁となったティーザーアートに映し出される、戸田演じる細木が豪華な椅子に鎮座する姿は、まさに「女帝」。彼女の物語に隠された真実と嘘に注目したい。
人々の心を支配し、絶大な人気と莫大な富を掴んだ占い師・細木数子。その黒く塗りつぶされた半生が、いま、ついに明かされる。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、4月27日よりNetflixにて世界独占配信。
