イタリア出身の世界的なファッションデザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニさんが、93歳で死去したと、イタリアの通信社ANSAが19日（現地時間）に報じた。

ヴァレンティノ・ガラヴァーニ＆ジャンカルロ・ジャンメッティ財団は、ヴァレンティノさんがイタリア・ローマの自宅で亡くなったと明らかにした。

財団は「ヴァレンティノ・ガラヴァーニは、私たちすべてにとって絶え間ない道しるべであり、インスピレーションであり、光、創造性、ビジョンの真の源だった」と追悼した。

ヴァレンティノさんが用いた赤は「ヴァレンティノ・レッド」と呼ばれ、ブランドを象徴する色として知られている。特にヴァレンティノさんが手がけた華麗なドレスは、半世紀にわたりファッションショーを彩り続け、独自の存在感を放ってきたと評価されている。

1932年、イタリア北部ロンバルディア州パヴィーア県に生まれたヴァレンティノさんは、ファッションへの強い情熱を抱き、フランス人デザイナーのギ・ラロッシュの下で修業を積んだ。その後イタリアに戻り、自身の名を冠した「ヴァレンティノ」を設立してファッション業界に進出した。1960年には、事業パートナーであり恋人でもあったジャンカルロ・ジャンメッティと協業を始め、全盛期を迎えた。

ヴァレンティノさんは、エリザベス・テイラー、シャロン・ストーン、ジュリア・ロバーツといった世界的女優たちと仕事を重ね、名声を確立した。彼のファッションは、ヨルダンのラーニア王妃をはじめとする王室関係者や、ジャクリーン・ケネディなど各国のファーストレディーからも支持された。2007年に第一線を退いた後、2016年にはジャンメッティとともに慈善財団を設立した。