バレンタインの贈り物にも！柳月「オペラ」セット
柳月が、「幸せのショコラコレクション」を開催しています。
柳月パティシエの想いが込められた彩り豊かなチョコレート菓子の中から、今年一番のおすすめを厳選した「オペラ」セットが、2026年1月21日(水)より発売されます。
発売から5日間限定で送料無料となるキャンペーンも実施され、濃厚な北海道ショコラを全国で楽しむことができます。
柳月「オペラ」セット
発売日：2026年1月21日(水)〜1月25日(日) ※販売期間
価格：1セット 4,000円(税込)
販売場所：柳月オンラインショップ、柳月コールセンター
※通販限定企画のため、柳月直営店での販売はありません。
※上記販売期間中、送料無料でお届け。
柳月オンラインショップURL：https://www.ryugetsu.co.jp/i/02988?ad_key=cc21099ae7fe21f95b946bac63e6d361
冬の「オペラ」セットは、個性豊かな3種のショコラスイーツが詰め合わせられています。
新作の「オペラ」に加え、冬の定番「三方六の小割 冬の濃厚ショコラ〜キャラメリッチ〜」、そして「ソシソン・ショコラ」がラインナップ。
寒い冬の癒やしとしてはもちろん、バレンタインの贈り物としても適したセット内容となっています。
オペラ
商品内容：オペラ ×1
「オペラ」は、珈琲風味とチョコレートのマリアージュを楽しむ、世界中で愛されているケーキです。
柳月の「オペラ」は、食感のアレンジにこだわりが詰め込まれています。
コーヒークリーム部分にクッキーやくるみをプラスすることで、贅沢な食感を楽しめる味わいに仕上がっています。
コーヒーにはキリマンジャロパウダーを使用しており、爽やかな風味と深いコクを堪能できます。
「オペラ」という名前は、チョコ好きなフランスオペラ座のプリマドンナのために作られたことに由来するという説もあります。
冬にぴったりの優雅でリッチな味わいが特徴です。
三方六の小割 冬の濃厚ショコラ〜キャラメリッチ〜
商品内容：5本入 ×2
柳月の代表銘菓「三方六」の中でも、一番濃厚な冬仕立てのバウムクーヘンです。
職人が寒い冬の季節にマッチする濃厚さを追求し、限界までカカオを練り込んで試作を重ねて完成しました。
ひと口食べると、バウムクーヘンとは思えないほどずっしりとした食感と濃厚な味わいが広がり、まるでガトーショコラのような感覚を楽しめます。
毎年、バレンタインバウムとしても親しまれている冬の定番商品です。
ソシソン・ショコラ
商品内容：ソシソン・ショコラ ×1
「ソシソン・ショコラ」は、フランス生まれの長いショコラで、好みの厚さに切って味わえるのがポイントです。
濃厚なガナッシュの中に、マカダミア、ピーカンナッツ、マシュマロが入っており、様々な食感を楽しめます。
雪をイメージしたまわりの粉糖の中には、フランスの「ゲランドの塩」がきかせてあり、塩気のアクセントがプラスされています。
甘みと塩気のハーモニーが後を引く美味しさで、直営店では毎年買いだめをするファンも多い人気商品です。
柳月について
柳月は、北海道・十勝発祥、創業78年の老舗和洋菓子屋です。
北海道や十勝の素材をふんだんに使い、朝ドラで注目を集めた「あんバタサン」や、半世紀以上のロングセラー「三方六」など、数々のお菓子を製造・販売しています。
今回の「オペラ」セットをはじめ、バレンタインに向けた「幸せのショコラコレクション2026」も展開中です。
電子カタログ：https://my.ebook5.net/ryugetsu1947/vUzkzb/
寒い季節にぴったりな濃厚ショコラ三昧。
送料無料のこの機会に、北海道のスイーツで冬のひとときを楽しめます。
株式会社柳月「オペラ」セットの紹介でした。
