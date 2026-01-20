20日（火）は強烈寒波の影響で、全国的に厳しい寒さになるでしょう。日本海側では大雪やふぶきになりそうです。

【20日（火）の天気】

2つの低気圧が北海道に進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になってきています。上空には大雪を降らせるような強い寒気が流れ込み、強烈な寒波として居座る見込みです。北日本の日本海側を中心に大雪やふぶきとなり、北海道では猛ふぶきになる予想です。

●予想24時間降雪量（21日朝まで、多いところ）

北海道、東北 50センチ

北陸の平地でも雪が降り、山陰でも雨から雪に変わるでしょう。夜遅くには降り方が強まってくる見込みです。太平洋側では日差しがありますが、強い寒気の影響で雲が広がりやすくなりそうです。日差しの暖かさより空気の冷たさが際立つ一日となるでしょう。

【予想最高気温】（前日差）

前日より大幅に低く、日本海側では10℃以上低くなるところもありそうです。平年の真冬の時期を下回るような厳しい寒さになるでしょう。

札幌 -2℃（-2）

仙台 1℃（-3）

新潟 2℃（-7）

東京 9℃（-5）

名古屋 10℃（-5）

大阪 8℃（-7）

鳥取 4℃（-11）

高知 13℃（-6）

福岡 11℃（-6）

【週間予報】

■大阪〜那覇

山陰や近畿北部では21日（水）・22日（木）を中心に大雪となり、平地でも積雪となるでしょう。その後も25日（日）にかけて、雪が続く見込みです。福岡や鹿児島でも、雪やみぞれになる日がありそうです。そのほか、晴れるところも週末にかけて極寒の寒さが続く見込みです。

■札幌〜名古屋北日本や北陸では、週末にかけて警報級の大雪が続く見込みです。新潟の山沿いでは24時間に100センチの降雪が予想され、ドカ雪となりそうです。大規模な交通障害やホワイトアウト、なだれや着雪に気をつけてください。東海にも雪雲が流れ込み、21日（水）の夜から22日（木）にかけては、愛知県内でも雪の降る可能性があります。関東は晴れる日が多いですが、日中もひとケタの寒さが続く見込みです。