『一緒に寝よう』とベッドへ向かうパパと犬→途中で隠れてみた結果…とんでもなく『健気な行動』が114万再生「子供と一緒」「親子の愛を確信」
「一緒に寝よう」と犬と一緒にベッドへ向かうパパが、途中で隠れてみた結果…とんでもなく「健気な行動」が反響を呼んでいます。
話題となっている動画は記事執筆時点で114万回再生を突破し、「パパさんは幸せ者ですね～」「親子の愛を確信」といったコメントが寄せられています。
【動画：『一緒に寝よう』とベッドへ向かうパパと犬→途中で隠れてみた結果…とんでもなく『健気な行動』】
パパ、隠れてみる
Instagramアカウント「shiratamamocchi」に投稿されたのは、「一緒に寝よう」とパパと一緒にベッドに向かったイタリアングレーハウンドの女の子「ことぶき」ちゃんの様子。ことぶきちゃんは、パパと一緒に寝るのが大好きなのだそう。
リビングで、パパが「一緒に寝る？」と声をかけると、大興奮でリビングを駆け回ることぶきちゃん。急いでパパと一緒に寝室に向かいますが、パパは寝室には入らず、廊下の壁と「同化」して隠れてみることに。
全力捜索！
ベッドの上に乗りパパを待ちますが、全然来ないので、ことぶきちゃんは痺れを切らしてパパを探しに向かいます。「もー、どこ行ったん？」とばかりに廊下を探し、なぜかお耳を立てたままリビングも探します。
するとリビングを出た所で、ことぶきちゃんは玄関前の廊下と「同化」しているパパを発見。全力で駆け寄りパパの膝に飛びつくと、喜びのあまり間違えてリビング方向へ爆走してしまったんだとか。
待望のイチャイチャタイム
「間違えたー！」とリビングから寝室に目にも止まらぬ速さで走ってきたことぶきちゃん、やっとベッドの上でパパの隣を確保することに成功。パパとイチャイチャして、待望の就寝時間を迎えます。
その後はパパの脇にすっぽりとおさまり、眠りについたことぶきちゃん。パパと一緒に寝たいがあまり、「健気すぎる行動」を見せてくれたことぶきちゃんなのでした。
投稿には「パパさんは幸せ者ですね～」「親子の愛を確信」「至福の時」「これはたまらん！」「一緒に寝ようか？で目が冴えてるｗ」「まるで彼女やね」といったコメントが寄せられています。
ことぶきちゃんのお茶目な日常は、Instagramアカウント「shiratamamocchi」でチェックすることができます。
写真・動画提供：Instagramアカウント「shiratamamocchi」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。