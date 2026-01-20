1月19日、同日に41歳の誕生日を迎えた石川梨華が、Instagramを更新した。

【写真】「本当に41歳なの！？」と反響の顔アップSHOTも公開

石川は、自身のInstagramアカウントにて、「ヨンイチ」「2026.1.19」「本日41歳になりました！」と報告しつつ、「昨年、しじゅうの年は デビュー25周年の年でもあったので 沢山皆さんに会える機会かありました！」「会いにきてくれてありがとう」と振り返った。

そして、「さて、ヨンイチになった今年のテーマは『ほどほどに』にしようと思います！」「40代に突入して 私はめっちゃワクワクな日々を過ごしてます！」「と、同時に 若い頃は勢いでやれていた事 ガッツで乗り越えてきた事も 今は 同じ勢いで、できると思ってチャレンジしても 身体は正直です！」「何回も足腰、メンタルもやられました w」「なので 家事育児はもちろん 体力作りやお仕事など 自分の年齢にあった『ほどほどスタイル』を目標にやっていきたいと思ってます」と目標を語った。

その上で、「とは言っても 石川梨華は変わらずにいきますわよ」「今回のバースデーイベントのグッズのテーマは 大人、セクシーをイメージしました」「ミニスカートに編みタイツにピンヒール めっちゃ大人セクシーでしょ？ w 」「私がコーディネートしました」「この分かりやすくて単純な性格は 今までも、これからも変わりませんので そこんとこ、よろしく！」などと綴り、黒を基調としたミニ丈のドレスに網タイツとピンヒールを合わせた美脚姿や顔アップSHOTなどを公開した。

この投稿に対して、コメント欄には、「スタイルいい」「現役のときと変わらない」「今もキラキラしてて素敵」「ずっと憧れの存在」「本当に41歳なの！？」「ビジュ良すぎる」といった声が寄せられていた。

2000年からモーニング娘。の第4期メンバーとして活躍した石川は、2005年にグループを卒業し、2017年3月に野上亮磨氏（元プロ野球選手）との結婚を発表。現在は2児の母として子育てに奮闘している。

画像出典：石川梨華オフィシャルInstagramより