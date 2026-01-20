遠方からでも行きたいと思う「兵庫県の道の駅」ランキング！ 2位「あわじ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
ドライブや旅行の目的地として人気を集める道の駅には、地域の魅力がぎゅっと詰まっています。地元グルメや特産品、雄大な自然の景色など、わざわざ足を運びたくなる理由がそこにあります。
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う兵庫県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海沿いの景色と、海産物や名産品が楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「淡路島の新鮮な海産物や特産品が豊富に揃い、景色も美しいので、道の駅巡りと観光を一度に楽しめそうです」（20代女性／東京都）、「眺めのいい展望テラスがあり、淡島産のしらすや玉ねぎの料理が楽しめる。玉ねぎラーメンがおいしいと思うから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「入園料が無料で遊園地があり冬になるとイルミネーションが楽しめるから」（40代女性／兵庫県）、「道の駅と言うよりもテーマパークの様で1日過ごせるから」（50代男性／愛知県）、「広大な敷地に、花畑、噴水、洋館が広がる庭園を歩けるし、三田牛の精肉カウンター、地産地消のイタリアン、老舗ベーカリー監修のパンなどが揃う地元食材を使ったグルメが充実しているし、遊園地や温泉、ホテルまで完備されているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
1位：神戸フルーツ・フラワーパーク大沢（神戸市）／63票兵庫県神戸市の北部、豊かな自然の中に広がる広大なテーマパークを兼ねた道の駅です。中世ヨーロッパ風の美しい建物が並び、1年を通じて四季折々の花々やフルーツ狩りが楽しめます。温泉、ホテル、遊園地、バーベキュー場などもあり、道の駅の枠を超えたレジャー施設として家族連れに人気です。地元神戸の農産物やお土産も充実しています。
