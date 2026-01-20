「パパしてる〜」元巨人選手、“生後6ヶ月ベビー”を抱く幸せ姿に「可愛いですね」「ファイト」反響
元読売ジャイアンツの立岡宗一郎さんは1月19日、自身のInstagramを更新。生後6カ月の子どもを抱く姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】立岡宗一郎、“パパしてる”姿を公開
この投稿にファンからは、「わぁ〜い タピさんパパしてる〜」「ベビーちゃん可愛いですね」「ファイト」「同学年、昔から応援しております」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
赤ちゃんとのツーショットを披露立岡さんは「2026も宜しくお願いします」とつづり、「#生後6ヶ月ベビー」のハッシュタグを付け、1枚の写真を掲載しました。黒いアウターを身に着け、赤ちゃんを抱く立岡さんが写っています。立岡さんは笑顔を見せており幸せそうな姿です。
2025年7月に第1子誕生2025年7月22日の投稿で「無事に元気な男の子が産まれて来てくれました」と、第1子の誕生を報告していた立岡さん。今後について、「これから家族3人（ワンコ2匹も）でワイワイやっていきたいと思います」とコメントしていました。
