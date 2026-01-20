2.5次元グループ「すとぷり」らが2月7、8日に東京ドームで開催する大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」が、開催を記念して東京ドームシティアトラクションズとコラボレーションイベントを行うことを19日、発表した。実施期間は2月3日から8日となる。

今回のコラボでは、ライブイベントの開催期間に合わせて、東京ドームシティならではの体験型企画を展開。ノベルティ付きコラボアトラクションチケットの販売して、購入者には、デザインチケットに加えて、全6種から選べる「クリアブックマーカー」がプレゼントされる。

また、対象のアトラクションでは、STPR所属グループの楽曲と、ここでしか聴けないオリジナルメッセージを楽しめる。観覧車「ビッグ・オー」やメリーゴーラウンド「ヴィーナスラグーン」など、人気のアトラクションがSTPR仕様に染まるという。さらに、コラボアトラクション周辺には、STPR Family各グループのフォトパネルも展示される予定だ。

「すとふぇす」は、すとぷり、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSICの全5グループが出演する年に一度の祭典。ライブ本番の熱気と共に、隣接するアトラクションエリアでも“推し”との時間を満喫できる6日間となりそうだ。