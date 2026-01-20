80代義母に「介護よろしくね」と言われました。貯金は1000万円ほどあるそうなのですが、介護費用はいくらほど考えておくべきでしょうか？

介護費用は「月々＋一時費用」で考えるのが基本

介護費用は、毎月かかる支出（介護サービス・おむつ代など）と、最初にまとまって出る一時費用（住宅改修・介護ベッド購入など）に分けて考えるのが基本です。

公益財団法人生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査（2人以上世帯）」（2024年度）では、介護にかかった一時費用の平均は47.2万円、月々の費用の平均は9.0万円とされています。さらに介護を行った場所別に見ると、在宅は月5.3万円、施設は月13.8万円が平均です。

つまり「在宅か施設か」で月々の負担が大きく変わるため、まずは義母が希望する介護の形を想定して、ざっくり予算を組み立てるのが現実的です。



平均的な介護期間から逆算すると「総額」はどれくらい？

同調査では、介護期間の平均は55.0カ月（4年7ヶ月）とされています。 この平均をもとに単純計算すると、月9.0万円×55ヶ月＝約495万円に加えて、一時費用47.2万円で合計は約542万円が目安になります。

ただし、これはあくまで「平均」であり、状態が軽い期間は費用が抑えられ、重くなるほど負担が増えやすい点に注意が必要です。また施設に入る場合は月額が上がりやすく、同じ55カ月でも総額が膨らむ可能性があります。平均を知ったうえで「上振れリスク」も含めて準備することが大切です。



義母の貯金1000万円で足りる？追加で考えたい金額の目安

平均的な費用感で見れば、総額が500～600万円程度に収まるケースもあり、義母の貯金1000万円で対応できる可能性は十分あります。ただし実際は、施設入居の初期費用（入居一時金など）や、医療費・家賃相当の住居費が重なると、想定より早く減っていくことがあります。

また在宅でも、家族が仕事を減らすなどの「見えない負担（収入減）」が出ると家計全体のダメージは大きくなります。

現実的には、義母の貯金は“本人の介護費に優先的に充てる”前提で、家族側は「追加で200万～300万円程度の予備費」を別枠で確保できると安心です。万一施設中心になった場合は、さらに余裕を見ておくと家族の負担が急増しにくくなります。



介護費用は「平均＋上振れ」を見て備える

介護費用は、月々の費用と一時費用に分けて考えるのが基本です。平均では月9.0万円・一時費用47.2万円、介護期間は4年7ヶ月程度というデータがあります。

ざっくり計算すると総額500万円台が目安になり、義母の貯金1000万円で足りる可能性もあります。とはいえ施設入居や医療費、家族の収入減などで負担が増えることもあるため、家族側も予備費を持ちつつ、早めに介護方針と費用の見通しを共有しておくと安心です。



