【ばけばけ 第78話あらすじ】ヘブン先生日録が好評 トキは英語を披露することに
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第78話が、1月21日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン先生日録の連載は大好評。トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の様子は天国長屋の方にも届いている。サワ（円井わん）となみ（さとうほなみ）は、自分たちはどうやって長屋を出るのか思案する。
その頃、散歩中のトキとヘブンは町中の人から声をかけられていた。記事の影響の強さに2人は戸惑う。そんな中、トキはまさかの英語を披露することに。期待する松江市民を前に、トキは英語を話せるのか。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第78話／1月21日（水）放送
