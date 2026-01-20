カリスマモデル・冨永愛の長男で、モデルデビューした冨永章胤（あきつぐ）が最新ショットをアップした。

日本時間２０日までにインスタグラムを更新し、「＃ｐｒｏｎｏｕｎｃｅ 写真がよく取れてるね！海外で頑張ってるよ、俺！笑」とランウェーを歩く姿を投稿。「パリに今日から入国！頑張るね！」と意気込みをつづり、モデル仲間とのオフショットも掲載した。

小顔で母譲りのオーラを放つ章胤。フォロワーは「めっちゃかっこいい！」「圧倒的存在感」「一番素敵です」「あっき〜かっこいい」と絶賛した。

愛は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に章胤を出産。０９年に離婚しているが、昨年１２月２０日に自身のインスタグラムで「俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりました」と妊娠を公表。冨永の所属事務所はスポーツ報知の取材に応じ、お相手とは「現時点で籍を入れていない」とコメントしていた。２０歳の章胤は１９０センチの長身でランウェーを歩く姿がテレビなどで紹介されると、ネットで「目元がそっくり」「ＤＮＡってすごい」と話題になった。