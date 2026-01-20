宮島「訪問税」導入も年間4億円では足りない…沖縄竹富島も続いた「オーバーツーリズム対策」の意義と限界

住民や議会からの反発も

前編記事〈「観光客が来れば来るほど赤字」だった宮島が一人100円の「訪問税」を導入できたワケ…広島県廿日市「20年越しの苦闘」〉では世界遺産・厳島神社がある宮島（広島県廿日市市）が「訪問税」を導入する経緯についてお伝えした。

本稿では、徴収する税額を100円とした経緯や、訪問税の経済効果、他自治体への波及事例などをお伝えする。

使途を特定の目的に限定する「法定外目的税」か、使途に制限のない「法定外普通税」にするか、訪問税の種類の議論と並行して議題に上っていたのは、徴収する税額をいくらにするかという点だ。結果的に100円（1年分を一度に納付する場合は500円）に設定したわけだが、法的には1000円でも1万円でも徴収可能である。ただし、地元をはじめさまざまな声にも配慮して現実的な金額にしたと廿日市市・松本太郎市長はいう。

導入の法的根拠は得られたものの、当然のように住民の反発はあった。宮島の商店街などからは「税金を取って観光客が減ったらどうするのか」という意見があった。松本市長自身は「100円で減るわけがない」と思いつつも、導入後の影響には不安を抱えていた。本土側の住民からも、「自分たちの町の宮島に行くのになぜ税金を払わなければならないのか」という声が上がった。

税徴収に反対する声は市議会内部でも根強かった。「議会の中でも侃々諤々と議論しました。理解を得るのに時間かかりましたね」と松本市長は振り返る。

とりわけ本土側の住民に対しては説明のロジックを変えた。「自分たちの税金が観光客対策に使われていることに気付いてないわけですよ。（訪問税導入によって）もしこの自分たちの税負担が減れば、行政サービス向上という形でフィードバックされることを分かりやすく伝える必要がありました」と松本市長は強調する。

観光振興によって本来入るべき税収が地元に還元されない構造を説明し、訪問税によって一般財源の支出を減らせば、その分を他の住民サービスに回せるという理屈だ。

宮島の住民に対しては、「観光客は減らないし、宮島のインフラをさらに充実させるために必要なのだ」といった地道な対話を積み重ねていったという。

訪問税導入がもたらしたもの

導入から1年半、結果は予想を上回るものとなった。年間約4億円の財源が確保され、何より重要なのは、観光客数が減少するどころか増加傾向を示していることだ。

この結果が示すのは、100円という負担が観光客の宮島訪問を抑制する要因にはなっていないという事実だろう。廿日市市が実施した観光客へのアンケート調査もこの判断を裏付けている。200円までの値上げを許容する回答が約9割、300円でも約8割という高い理解度を示したという。

税収は主に、トイレの整備や維持管理、ゴミ対策、渋滞・混雑への対応、そして新規プロジェクトなどに活用されている。IoTスマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」の導入も成果の一つだ。ゴミの圧縮機能と満杯時の通信機能を備えたゴミ箱を、現在は宮島口旅客ターミナルとTOTO宮島おもてなしトイレの2カ所に、計12機を配置したことで、ゴミ問題は大きく改善された。なお、宮島口に設置したのは、「宮島の中にゴミを持ち込ませない」という考えに基づく。事前に捨ててもらうことで、島内の環境負荷を減らす狙いだ。

さらに注目すべきは、無電柱化事業が推進されたことだろう。宮島の景観を守るため、かつての宮島町時代に始まったものの、財源不足で中断した経緯もあるこの取り組みが、訪問税という新たな財源によって加速する。

住民の意識も大きく変化した。導入前には反発していた本土の市民も、今では「これで宮島が守れるのであれば」と前向きに捉えているようだ。

竹富島に波及

廿日市市の取り組みは、全国の観光地に大きなインパクトを与えている。複数の自治体から視察が相次いでいる。実際、廿日市市が切り開いた道は、他の自治体が同様のスキームを採用しやすくする基盤となった。総務省の前例主義という高い壁を突破したことの意味は大きい。松本市長は「うちがやっていなかったら、こういった雰囲気にはなっていない」と先駆者としての意義を強調する。

具体的な動きにつながったのが、沖縄県竹富町だ。石垣島から高速船で15分ほどの距離にある竹富島は、赤瓦の家並みと白砂の道が美しい、人口わずか330人ほどの小さな島である。しかしながら、年間40万人前後の観光客が訪れる状況が続いていて、宮島と同様、公衆トイレの不足やゴミ処理費用の増大などが大きな問題になっていた。

そこで2024年3月、竹富町は訪問税の導入検討を本格化させた。当初2000円という案が有力だったが、住民説明会での「高すぎる」という声を受け、1000円に減額。2025年6月、町議会で訪問税条例が可決され、県内初の導入が決定した。

実は、竹富町の町長は廿日市市を視察に訪れている。松本市長によれば、「職員を引き抜きされそうになった」という笑い話もあるという。それほど廿日市市の実務経験とノウハウは貴重だった。

廿日市市の成功が他地域に波及し、日本全国で観光財源の新たなモデルが広がりつつあることを示す象徴的な事例といえる。

4億円では足りない現実

しかし、松本市長は満足していない。現状、観光関連の行政コストは年間8億円ほどで訪問税だけでは賄いきれていない。不足分は一般財源で補填している状況だ。

「観光推進は国策であり、税収も国に入るが、現場の基礎自治体には入ってこない。正直、市民の税金を観光政策に使うのは心苦しい」

松本市長のこの言葉には、現行の税制構造への強い問題意識がにじむ。訪問税の値上げの可能性も視野に入れているが、慎重な姿勢を崩さない。地元住民や島の事業者との対話を重ね、税の使途を可視化し、理解を深めていく地道な作業が必要だという。

こうした状況下で松本市長が繰り返し強調するのは、本来この問題は国が解決すべきだという点である。観光立国を掲げ、2030年に訪日客6000万人という目標を設定し、その恩恵として税収を得ているにもかかわらず、観光客受け入れのコストを基礎自治体が負担している構造は不合理だと指摘する。

「本当にオーバーツーリズムで、いろいろなところで歪みが生まれているわけですから。頑張ろうと思うと、やはりそれなりに財源もつけてもらわないとやり切れないですよね」と松本市長は嘆く。だからこそ国の財政支援が必要だというのが、現場を知る自治体首長の切実な声といえよう。

持続可能な観光地への道筋

宮島訪問税の取り組みが示唆するもの。それは、観光地の持続可能性を確保するには新たな財源モデルが不可欠だという現実だろう。人口減少により大多数の自治体で税収が下がっていく中、従来型の一般財源だけでは観光インフラを維持できない。

100円という小さな負担が、景観整備や無電柱化といった目に見える成果につながる。そのプロセスを丁寧に住民に説明し、理解を得ていく。廿日市市の経験は、他の地域にとって貴重な先例となるはずだ。しかし、松本市長が指摘するように、個別自治体の努力だけでは限界がある。この現状を広く共有し、国策としての観光推進と、それを支える自治体への財政支援のあり方を、根本から見直す時期に来ているのかもしれない。

訪問税は、その一つの解であり、同時に、より根源的な制度改革への問題提起でもある。宮島の挑戦は、日本の観光政策の未来を考える上で重要な試金石となるだろう。

