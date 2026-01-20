Amazon Prime Videoで配信された婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン4」に出演したタレントの休井美郷（34）が20日までに自身のインスタグラムを更新。結婚式の様子を公開した。

「結婚式を挙げさせていただきました」と書き出した休井。昨年7月に結婚した夫との結婚式の様子をアップした。

「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした」と回顧。「ここまで歩いてきた道も、これから続いていく道も、どちらも大切にしたいと思えたこと。祝福の言葉や、何気ない一言ひとつひとつが胸に残り、今もまだ、余韻の中にいます。今日からまた、いつもの日常へ。でも、少しだけ景色が違って見えています」とつづった。

ファンからは「素敵な結婚式に素敵な方達に恵まれてるのが伝わります」「めちゃくちゃ奇麗で可愛い」「式場がゴージャスすぎてびっくり…！」「とってもとっても素敵な結婚式」「プリンセス」「本当にお姫様みたいで可愛いです」「ウエディングドレスが世界一似合う女の子」などのコメントが寄せられた。