ねこねこ食パン×いちごで春満開。練乳スイーツが勢ぞろい

春の訪れを感じさせる、甘酸っぱいいちごスイーツが今年も登場します。オールハーツ・カンパニーが展開する「ねこねこ」「ハートブレッドアンティーク」「GUILTY’S」から、いちごと練乳を組み合わせた季節限定商品が2026年2月15日(日)より発売。見た目の可愛さはもちろん、ひと口で幸せが広がる味わいは、春のおでかけやご褒美タイムにもぴったりです♡

ねこねこ食パンの春限定いちご

「ねこねこ食パン練乳いちご」は、いちご×練乳のやさしい甘さが楽しめる春限定フレーバー。価格は1本880円(税込)、販売期間は2026年2月15日(日)～3月31日(火)まで。

「ねこねこ食パン」取り扱い店舗と公式オンラインストア「オールハーツモール」で販売されます。

いちご風味の生地と、水を使わずミルク100％で仕上げた練乳生地を重ね、可愛らしいぐるぐる模様に焼き上げました。

つぶジャムいちごのほんのり甘酸っぱい風味がアクセントになり、スイーツ感覚で楽しめます。

*「ねこねこ食パン練乳いちご」のアレンジ写真でトッピングしている食材は付属しておりません。

アンティークのいちごづくし

「ハートブレッドアンティーク」からは、春を彩るいちごパンが2種登場。『とろける練乳いちごリング』は、価格900円(税込)、SSサイズ590円(税込)。

販売期間は2026年2月15日(日)～3月31日(火)、全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗で販売されます。

いちご風味のデニッシュ生地に練乳フィリングを包み、フレッシュいちごをトッピングした贅沢な一品。

『ふわとろ生ドーナツいちご』は260円(税込)。累計販売数200万個以上※1の人気シリーズが、春限定でいちごフレーバーに。ふわっと軽い食感といちごの甘酸っぱさが広がります。

罪深いGUILTY’Sいちごクッキー

ビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S」からは、『ミルキーストロベリークッキー』が新登場。価格は630円(税込)、販売期間は2026年2月15日(日)～3月31日(火)。全国の「GUILTY’S」店舗で販売されます。

練乳フィリングに木いちごジャムとフレッシュいちごを重ね、クランブルで食感をプラス。1枚で800キロカロリー超えの“ギルティー”な満足感は、ご褒美スイーツに最適です♪

春気分を楽しむ甘いひととき

いちごと練乳のやさしい甘さが詰まった、春限定のラインアップ。見た目も味わいも華やかで、ピクニックやティータイムを特別な時間にしてくれます。

今しか味わえない季節限定商品だからこそ、気になるものは早めにチェックを。お気に入りの一品で、ひと足早い春の幸せを感じてみてください♡