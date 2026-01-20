FWで長い距離を飛ばして狙いたい！プロ直伝即効上達のヒントとは？

200ヤード前後の長い距離を打つときはフェアウェイウッドやユーティリティの出番！しかし、スコアを振り返ると、そのショットが大叩きの原因になっていることが多々ある。

「使わなければよかった……」なんて後悔しない打ち方のヒントはコレだ！まずは林菜乃子プロがレッスン。

テーマは「目線の高さをフィニッシュまでキープ」だ！

【FWのヒント】アドレスもインパクトも「斜め」はNG

地面と平行にした目線をフィニッシュまでキープ！

目線は地面と平行、かつターゲットラインと平行にセットする。

手に持っているクラブが仮想の目線です

体全体をレベルに回すとミート率がよくなる

フェアウェイウッドのミスが多い人は、ターゲットへの目線をチェックしてください。アドレスやインパクトで目線が高くなり、斜めになっていませんか。

ミート率を高めるには、構えるときに低いライナー性の弾道をイメージし、目線を地面と平行にセット。そして、その目線の高さが変わらないように肩や腰などの体全体をレベルに回す。フィニッシュで両目の高さがそろうようにスイングすれば、ミスなくしっかり飛ばせますよ。

初・中級者は、高い球を打とうとして目線が高くなりがち。これがダフリやトップ、チョロなどのミスを招く原因。

目線をフィニッシュまでキープする

最初はシャドースイングで目線を確認。次に素振りを繰り返し、目線をキープする感覚をつかむことが大事。

この目線が正解！（写真右上）

斜めの目線に要注意！（写真右下）

【写真右上】目線の高さを変えずに回転。フィニッシュで両目の高さがそろうようにスイングする。

【写真右下】インパクトで顔が早く上がり目線が斜めになってしまう人がとても多い。

右肩が下がる

目線が斜めになると右肩が下がったり、スイング軸が右に傾いたりして、ミート率が極端に悪くなる。

体をレベルに回す

「正面から見たときに、肩、腰、ヒザなど、すべての高さが変わらないのが理想のスイングです」（林）

続いては原江里菜プロがレッスン。

注目のテーマは「インパクトで右手を離して左手1本でフィニッシュ」！

【FWのヒント】ヘッドスピードUPの秘策！

インパクトで右手を離して左手1本でフィニッシュ

ここで右手を離してヘッドを走らせる！（写真真ん中）

無意識にヘッドスピードを減速させているのかも？

飛距離が出るフェアウェイウッドは、ミスすると大ケガにつながりがち。だから、無意識にヘッドが走るのを抑えてしまい、ヘッドスピードを減速させてしまうのが飛距離不足になる原因です。それを改善するには、インパクトの瞬間に右手を離して、左手1本でフィニッシュまで振り切る練習をしてみましょう。フォローでヘッドが”クルっ！”と回転しながら、加速していく感覚を覚えられます。

左手1本で振り切るときにヘッドが返らない人は、曲げたくなくて手首に力が入りすぎている証拠。余分な力を抜いてヘッドを走らせてあげれば、インパクトでボールのつかまりもよくなるので飛距離アップ間違いなしです！

手首がリキむとヘッドが走らない

曲げるのが怖くて手首がリキみすぎていると、左手首が甲側に折れて伸ばせない。この手首の形はヘッドスピードが上がらないので×。

ハンドファーストの意識は無用

ハンドファーストは、下半身リードでボールを押し込めたときの結果であって ”作る”ものではない。これをカン違いしてしまうと「ロフトが立ちすぎて打球が低くなる」「スピン量が増えすぎて打球がフケ上がる」など、飛距離が伸びない原因につながってしまう。

ヘッドを真っすぐ動かすのはNG

スイングは背骨を軸とした円運動が自然。ヘッドを真っすぐ動かす軌道は、それに逆らうことになる。仮に真っすぐ飛ばせても、自然に逆らう振り方はパワーロスを引き起こすため飛距離が落ちてしまう。

“ループ”の動きで振る自然な円運動とフェースの返りが体感できる

クラブをバックスイングはアウトに上げ、ダウンスイングではインから下ろす。この“ループ”の動作を取り入れた円運動は、フェースを返す動きを体感できる。自然なフェースターンでヘッドの加速も感じとろう。

最後は堀奈津佳プロがレッスン。

注目のテーマは「ハイティーで打つとミスの原因がよくわかる」だ！

【UTのヒント】ミスからヒントを得る！

超ハイティーで打つとミスの原因がわかりやすい！

超ハイティーでもクリーンヒットできますか？

ミスショットしたときの感触から修正点を探そう

ユーティリティが苦手な人は、ティーアップをドライバーよりも高くした“超ハイティー”で練習しましょう。ティーに触れずにボールだけをクリーンヒットしないとボールが真っすぐ飛ばないので、ビジネスゾーン（ボールの前後）でヘッドをレベルに動かす、ミート率が上がるスイングとインパクトが身につきます。

また、超ハイティーは地面から打ったときよりも、ミスショットしたときの感触がわかりやすいのも長所。今のはフェースの上や下に当たった、開いてしまった、閉じすぎたなどの感触と、出た球筋をもとに修正して、ミートして真っすぐ飛ばせるスイングを習得しましょう。

ダウンブローで打つと打球が高く上がらない

ヘッドを上から入れようとすると体が目標方向へ突っ込みやすい。ユーティリティはロフト角が少ないので打球がきちんと上がらなくなるので、ダウンブローよりレベルブローで打とう。

打球が高く右に曲がる人は軸の傾きに気をつける

超ハイティーでのレベルブローで注意したいのは 、体が右へ傾いてしまうこと。フェースが開きやすくなるので、ボールをこすっている感 覚や打球が出る人は、軸が右に傾かないように気をつけよう。

グリップエンドを下に向けて振り下ろす

インパクトでヘッドを低く動かそうとしても、ダウンスイングではグリップエンドを地面に向けてから体の回転とともにヘッドを低い位置に下ろしたい。すぐにヘッドを低い位置に下ろそうとすると、ヘッドが早く落ちてしまいダフり、トップが出てしまう。

いかがでしたか。FW・UTのヒントをぜひ実践してみてください！

林 菜乃子

●はやし・なのこ／1997年生まれ、神奈川県出身。154㎝。18年のプロテストに合格し、同年のステップアップツアーの京都レディスオープンでプロ初勝利をあげた。師匠は芹澤信雄で、プロ入り前から指導を受けており、師匠ゆずりの教え上手。フリー。

原 江里菜

●はら・えりな／1987年生まれ、愛知県出身。162cm。2008年NEC軽井沢72ゴルフでツアー初優勝。15年大東建託・いい部屋ネットレディスで2勝目。多くの選手に慕われるプロ入り18年目のベテランプロ。NEC所属。

堀 奈津佳

●ほり・なつか／1992年生まれ、徳島県出身。159cm。2013年アクサレディスでツアー初優勝。同年アース・モンダミンカップで2勝目。今年、ゴルフブランド「Nutʼs to you」を立ち上げるなど競技以外の活動も話題に。妹はツアー3勝の堀琴音。サニクリーン所属。

構成＝小山俊正、岡田豪太

写真＝田中宏幸