女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は20日、第77話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第77話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の「日本滞在記」完成パーティー翌日。梶谷吾郎（岩崎う大）の書いた記事が早速、「ヘブン先生日録」として松江新報に連載。松野トキ（郄石あかり）は買い物に出掛けると、町の様子に衝撃を受ける…という展開。

記事には「ヘブン邸の夕げは西洋料理と決まっており、愛妻のおトキさんは“ステーキは素敵ね”と貴婦人のように微笑んだ」とあった。

トキをはじめ、松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）も町の人から声を掛けられ、一夜にして有名人に。梶谷が再び現れ「西洋料理を毎晩食べちょる浮き世離れした一家ちゅうのが、市民の目には文字通り憧れの素敵な家族として映ったようで」と新聞が売れたお礼。ヘブンはトキに英語を教え、ネタを提供した。

その記事が掲載された新聞を、なみ（さとうほなみ）が野津サワ（円井わん）に渡した。「おトキちゃん、もうすっかりあっち側の人間だわ。ついこの間まではここで暮らして、恨めしい恨めしいと傷を舐め合っちょったのに」。サワは「我々？」「（いい人が）たとえおっても、私は自分の力でここを出るけん、男の力なんて」と教員試験合格の夢を語り「おなみさんには関わりのない話ですけん！」と語気を強めた。

SNS上には「ところで、が、ところてんw」「おなみさんは山橋薬舗（柄本時生）に身請けしてもらおうよ」「おサワちゃん、闇堕ちだけはしないでね」「なみさんの大らかさとおサワちゃんの頑なさ。どっちも好き」「梶谷め」「おサワにだけは曲がって伝わってほしくなかったよ…」「梶谷でフェイクニュース問題、おサワで非正規雇用問題」「こういうの（ラストのトキ＆ヘブンの散歩）を記事にしようか、梶谷記者」などの声が続出。前日からの懸念が現実となったが、果たして。