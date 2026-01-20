現・世界1位に殿堂入り選手も参戦表明！ “女子版TGL”にスター5人が集結
タイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）が発案、設立したインドアゴルフツアー「TGL」の女性版「WTGL」を設立することが、今月6日に発表された。19日にはその開幕シーズンとなる2026−27年に5人のトップ選手が参戦を表明した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
“第1弾”として発表されたのは、世界ランキング1位に君臨するジーノ・ティティクル（タイ）をはじめ、同5位のチャーリー・ハル（イングランド）、LPGA殿堂入りを果たしているリディア・コ（ニュージーランド）、米女子通算14勝のブルック・ヘンダーソン（カナダ）、同11勝でソルハイムカップ7度の出場を誇るレキシー・トンプソン（米国）と超豪華。トップクラスの選手たちのプレーが楽しめそうだ。WTGLを運営するTMRWスポーツの創設者兼CEOであるマイク・マッカーリー氏は、「WTGLは、LPGAツアーのスター選手たちを世界的に紹介するための舞台になる。今回、参加を表明した選手たちは、世界トップクラスの選手たちであり、その機会を象徴する存在」とコメント。「現代的なマッチプレーチーム形式で全選手がマイク装着となるリーグの画期的な取り組みにより、ファンは選手たちの技術に目撃し、その人柄にも深く共感できる。WTGLの競争環境で彼女たちは大いに活躍するはず」と、期待を寄せた。2026-27年冬の開幕に向け準備を進めるWTGLは、フロリダ州パームビーチガーデンズのSoFiセンターが舞台になる。また「出場選手は随時発表していく」と、ここからもビッグネーム登場に期待がかかる。TGLでは松山英樹がプレーしているが、米女子ツアーに15人が参戦する日本勢の発表はあるのか？ 注目だ。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
