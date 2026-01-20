＜大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】熱海富士、大量懸賞を“チラ見”でニッコリな瞬間

前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）が、結びの一番で横綱・豊昇龍（立浪）を破り、自身初となる価値ある金星を挙げた。殊勲の星に館内が沸き上がる中、土俵上で大量の懸賞金を受け取った熱海富士が見せた“素の表情”に「ニヤニヤあみたん」「嬉しそうｗ」など多くの反響が寄せられた。

立ち合い、熱海富士は鋭く、そして重い一気の出足で横綱・豊昇龍を突き押しで圧倒。豊昇龍はたまらず引いてしまい、熱海富士がそのまま押し出した。これで熱海富士は7勝目（2敗）を挙げ、悲願の初金星。一方、横綱・豊昇龍は手痛い3敗目（6勝）を喫した。

解説を務めた元関脇・琴勇輝の荒磯親方は「あれでは止められないですよ。ウエイトが違いすぎるから。横綱は安易すぎた」と取組を分析。195キロの熱海富士に対し、豊昇龍は150キロ。実に45キロという圧倒的な体重差を活かした熱海富士の完勝だった。

大金星を挙げた直後、さらなる注目を集めたのがその後の所作だ。結びの一番とあって大量の懸賞金の束を、熱海富士は両手でがっしりと受け取ると、まずは土俵に深々と一礼。そして土俵を下りる際、懸賞を右手に持ち替えると、我慢しきれなかったのか、束に“チラリ”と視線を落として思わずニッコリ。感情がダダ漏れになった初々しい姿が画面に映し出された。

この純粋な反応に、ABEMAの視聴者は大盛り上がり。「あたみんかわいい」「懸賞ごっちゃん」「見てる可愛い」「大金ゲット」「ワロテルで」「あたみん懸賞金嬉しい」といった温かいコメントが相次いでいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）