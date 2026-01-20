【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： キング牧師誕生日の祝日のため休場

NASDAQ： キング牧師誕生日の祝日のため休場

1.概況

米国市場はキング牧師の誕生日による祝日で休場でした。

2.経済指標等

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.為替・金利等

米債券市場はキング牧師の誕生日による祝日で休場でした。20日朝のドル円は158円台前半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

19日の米国市場はキング牧師の誕生日のため株式・債券市場ともに休場でした。一方で、米政権がグリーンランド領有を巡り、欧州への圧力を強めるなど新たな貿易摩擦懸念が欧州株の重荷となりました。同じ理由で米国の株価指数先物も軟調に推移しており、これを受けて本日の日本市場は売りが優勢でのスタートが見込まれます。昨日行われた高市総理の会見では、1月23日の衆議院解散、来月2月8日に投開票を行うと表明しました。一般的に選挙は買いと言われており、選挙の動向によっては期間中の最高値更新も視野に入るでしょう。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部