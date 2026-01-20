Survive Said The Prophet、TVアニメ『炎炎ノ消防隊』参ノ章第2クールエンディング映像公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2015年〜2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作で、2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、2025年4月〜第3期となる参ノ章第1クールが放送され、さらに2026年1月9日（金）からMBS/TBS/CBC “アニメイズム”枠ほかにて参ノ章第2クールが放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊』シリーズ。

『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焰ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焰ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジーだ。

このたび、参ノ章第2クールエンディング映像が公開された。

本映像は参ノ章第1クールエンディング映像同じく、水墨画風の映像となっており、Survive Said The Prophetが歌う第2クールEDテーマ「Speak of the Devil」にのせて、画面の下半分では歩を進めるハウメアの姿が、上半分では特殊消防官たちと激戦を繰り広げてきた伝導者一派の姿が描かれている。

●作品情報

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』



2026年1月9日(金)から

毎週金曜25時53分〜 MBS/TBS/CBC”アニメイズム”枠ほかにて放送中

配信情報

最新話放送後、Netflixにて独占配信

＜Survive Said The Prophet Profile＞

Survive Said The Prophet 通称「サバプロ」は2011年、東京にて結成。

ネイティブな英語を操るバイリンガルのボーカリストYoshの圧倒的な歌唱力とカリスマ性を筆頭に、確かなスキル、ミュージシャンシップ、そして個性的なキャラクターを持ったメンバーからなる奇跡のインターナショナル・ロック・バンド。その異彩を放つ音楽性はロックに限らず、ポップ、エレクトロ、ヒップホップ、R&Bまで幅広いバックグラウンドをベースに、既存のシーンの枠に収まらないダイバーシティを武器に様々なフィールドを活動の場とし、日々進化し続けている。

