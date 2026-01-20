日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3659（+36.0 +0.99%）
ホンダ 1626（-1 -0.06%）
三菱ＵＦＪ 2989（+36 +1.22%）
みずほＦＧ 6792（-64 -0.93%）
三井住友ＦＧ 5616（-55 -0.97%）
東京海上 6029（-30 -0.50%）
ＮＴＴ 157（-1.2 -0.76%）
ＫＤＤＩ 2633（-47 -1.75%）
ソフトバンク 215（-2.5 -1.15%）
伊藤忠 2105（-3 -0.14%）
三菱商 4058（-60 -1.46%）
三井物 5149（+49 +0.96%）
武田 5111（+5 +0.10%）
第一三共 3308（+38 +1.16%）
信越化 5664（-36 -0.63%）
日立 5187（-32 -0.61%）
ソニーＧ 3803（+23 +0.61%）
三菱電 5055（-45 -0.88%）
ダイキン 19877（+12 +0.06%）
三菱重 4645（-235 -4.82%）
村田製 3384（-49 -1.43%）
東エレク 42227（+47 +0.11%）
ＨＯＹＡ 25266（+71 +0.28%）
ＪＴ 5782（-1 -0.02%）
セブン＆アイ 2190（-120 -5.19%）
ファストリ 62366（+66 +0.11%）
リクルート 9124（-239 -2.55%）
任天堂 10512（-73 -0.69%）
ソフトバンクＧ 3969（-13 -0.33%）
キーエンス（普通株） 61513（+133 +0.22%）
