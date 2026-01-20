日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3659（+36.0　+0.99%）
ホンダ　1626（-1　-0.06%）
三菱ＵＦＪ　2989（+36　+1.22%）
みずほＦＧ　6792（-64　-0.93%）
三井住友ＦＧ　5616（-55　-0.97%）
東京海上　6029（-30　-0.50%）
ＮＴＴ　157（-1.2　-0.76%）
ＫＤＤＩ　2633（-47　-1.75%）
ソフトバンク　215（-2.5　-1.15%）
伊藤忠　2105（-3　-0.14%）
三菱商　4058（-60　-1.46%）
三井物　5149（+49　+0.96%）
武田　5111（+5　+0.10%）
第一三共　3308（+38　+1.16%）
信越化　5664（-36　-0.63%）
日立　5187（-32　-0.61%）
ソニーＧ　3803（+23　+0.61%）
三菱電　5055（-45　-0.88%）
ダイキン　19877（+12　+0.06%）
三菱重　4645（-235　-4.82%）
村田製　3384（-49　-1.43%）
東エレク　42227（+47　+0.11%）
ＨＯＹＡ　25266（+71　+0.28%）
ＪＴ　5782（-1　-0.02%）
セブン＆アイ　2190（-120　-5.19%）
ファストリ　62366（+66　+0.11%）
リクルート　9124（-239　-2.55%）
任天堂　10512（-73　-0.69%）
ソフトバンクＧ　3969（-13　-0.33%）
キーエンス（普通株）　61513（+133　+0.22%）