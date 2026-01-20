【本日の見通し】方向性を見極める展開続く



昨日のドル円はグリーンランド問題を受けたリスク警戒で１５７円台半ばを付ける場面が見られたものの、米国市場が休場ということもあり、動きは限定的なものに留まった。ダボス会議で欧州と米国の間での協議が続くが、状況は不透明で反応が難しい。



ドル円は週末の日銀金融政策決定会合もにらみ、動きにくい展開。１５８円００銭を中心とした高下から、方向性を見極める展開となりそう。



介入警戒感があるものの、下がると買いが出る展開が続いており、中期的な流れはまだ上方向と見ている。１５８円台半ばをしっかり付けるようだと、１５９円台回復の可能性が出てくるか。



目立った米指標発表予定はなく、来週のＦＯＭＣを前にＦＲＢ関係者発言の予定もないことから、政治状況などを見極めつつの展開となりそう。



ユーロドルは１．１６台での推移。グリーンランド問題を受けたドル売りの流れもあって、しっかりとした動きとなっている。ポンドドルは１．３４台前半推移。こちらも値幅自体は抑えられているものの、しっかりした動きを見せている。ともにこの後もドル安の流れが続くとみられ、下がると買いが出る展開となりそう。



ユーロ円は対ドルでのユーロ買いもあって１８４円台に乗せてきている。この後もしっかりした動きが続くとみられるが、ドル円で介入警戒感が強まる展開となる可能性には注意したい。ポンド円は２１２円台前半での推移。こちらもユーロ円同様に堅調な動きを見せており、この後もしっかりした展開が見込まれるが、介入警戒感からの円買いには注意したい。



MINKABUPRESS 山岡

