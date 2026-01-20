女優の趣里が父で俳優の水谷豊との親子ショットを公開し話題となっている。

趣里は２０日までに、昨年１０月２日以来３か月半ぶりに自身のインスタグラムを更新。「みなさま、遅くなってしまいましたが．．．本年もどうぞよろしくお願いいたします。たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています」と記し、水谷と顔を寄せる仲良し親子ショットをアップ。

「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつかコラボできるように頑張りたいと思います」とつづった。

この投稿には、「久しぶり、趣里ちゃん見れて嬉しい」「いい写真」「サイコーのツーショットありがとう！こちらまでハッピーなります」「元気な笑顔見れて嬉しいな。ほんと仲のいいパパと娘」「久しぶりに趣里ちゃんの笑顔が見れて嬉しいです」「じいじも幸せそうです」などのコメントが寄せられた。

趣里は１９９０年に水谷豊と元「キャンディーズ」で女優の伊藤蘭の長女として誕生。２０２５年８月にダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」（当時）のＲＹＯＫＩこと三山凌輝と結婚、９月に第１子の出産を発表した。